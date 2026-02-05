Cambrils arranca las Jornadas de la Galera con 40 restaurantes participantes

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Cambrils vuelve a llevar la galera del mar a la boca con la 21.ª edición de las Jornadas de la Galera y de la Cocina Marinera, que se celebrarán desde mañana, 6 de febrero, hasta el 1 de marzo con la participación de 40 restaurantes del municipio.

El calendario gastronómico arranca este viernes con una edición reforzada por la incorporación de nuevas propuestas y el despliegue del nuevo sello de calidad BOCA (Es Bueno si es de Cambrils), que quiere identificar el compromiso de los establecimientos con el producto de proximidad y el territorio.

Durante casi un mes, los restaurantes participantes ofrecerán menús especiales y platos principales elaborados con galera, acompañados de un programa de actividades abierto a todos los públicos que incluye una degustación popular, visitas guiadas a la Cofradía de Pescadores, dos concursos de cocina creativa y una conferencia centrada en los retos del cambio climático.

El alcalde, Oliver Klein, ha remarcado que el distintivo BOCA no es sólo una etiqueta, sino una herramienta para certificar la apuesta de la restauración local para preservar las tradiciones y reforzar la conexión entre productores, cocineros y comensales, consolidando Cambrils como referente gastronómico.

La principal novedad de este año es el concurso internacional de cocina creativa Cambrils Galera Challenge Repsol, abierto a chefs profesionales de todo el mundo y que se presentará oficialmente la próxima semana. Esta nueva competición se suma al certamen de jóvenes cocineros y cocineras, que este 2026 llega a su 21.ª edición con una clara vocación internacional y con el premio de acceder a la categoría profesional.

El programa de actividades se inicia hoy con una conferencia sobre cambio climático y adaptación al territorio, y tendrá uno de sus puntos álgidos con la tradicional galerada popular del domingo 8 de febrero en el puerto. También se han programado visitas guiadas a la Cofradía los viernes 13, 20 y 27 de febrero y las finales de los concursos gastronómicos los días 20 y 23 de febrero en la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils y al Parque Samà, respectivamente, con previsión de una elevada participación y una notable afluencia de público, que contribuirá a dinamizar la actividad turística, comercial y cultural del municipio durante todo el periodo de las jornadas, especialmente los fines de semana.