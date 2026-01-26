Cambrils proyecta su nuevo sello gastronómico BOCA en la 24.ª edición de Madrid Fusión

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Cambrils participa en la 24.ª edición de Madrid Fusión Alimentos de España, el congreso gastronómico de referencia mundial. El objetivo del Patronato Municipal de Turismo es consolidar el posicionamiento de la villa como Capital Gastronómica de la Costa Daurada, poniendo en valor el nuevo sello de calidad BOCA y la potencia de su ambicioso calendario de acontecimientos gastronómicos para todo el año.

Cambrils refuerza su notoriedad internacional desde un mostrador propio situado en el estand de la red Saborea España. La villa marinera protagoniza varios talleres y presentaciones técnicas donde se muestra la versatilidad de los productos de proximidad.

El Patronato de Turismo aprovecha el escaparate de Madrid Fusión para dar a conocer su nueva marca gastronómica y el calendario gastronómico 2026, que incluye acontecimientos repartidos durante todo el año. Destacan hitos como el 1.º Congreso Internacional de Turismo Gastronómico (IFOODTC) y el concurso profesional Cambrils Galera Challenge. Esta apuesta decidida por la diversificación permite atraer visitantes fuera de la temporada alta, consolidando la gastronomía como un vector de desarrollo de un turismo más sostenible.

La concejala de Turismo y Promoción Económica de Cambrils, Patricia de Miguel, ha destacado que «estar en Madrid Fusión como única destinación catalana nos permite reivindicar nuestro producto local en un escenario global. Con la marca BOCA no sólo vendemos cocina, sino un ecosistema circular que une paisaje, tradición e innovación para ofrecer una propuesta de calidad que nos diferencia y nos posiciona como referentes en nuestra región».

Por su parte, el director del Patronato de Turismo, Vadim Koryagin, ha subrayado que «la estrategia de Cambrils pasa por la preservación de la tradición y la identidad de Cambrils como villa marinera y destinación gastronómica de referencia. La participación en Madrid Fusión nos permite un contacto directo con los prescriptores con el fin de demostrar que somos una destinación madura, capaz de generar experiencias únicas durante los doce meses del año».