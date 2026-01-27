El pantano de Riudecanyes alcanza su límite: llega al 100% y desembalsará agua este jueves

El pantano de Riudecanyes se encuentra al borde de su capacidad máxima y prevé desembalsar agua de forma controlada este jueves, entre las 8 y las 11 de la mañana. La operación tiene como objetivo liberar parte del volumen acumulado y evitar que el nivel del embalse sobrepase su cota de seguridad, garantizando la protección de los municipios cercanos.

Protecció Civil ha informado este martes de que, en el día de ayer, ya emitieron avisos preventivos a los ayuntamientos de Riudecanyes, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp y Cambrils alertando de que el pantano estaba a punto de desbordarse.

El pantano ha alcanzado el 100% de su capacidad en los últimos días, llegando a una cota de 219,50 metros. Además, el fuerte viento registrado en la zona ha generado oleaje en el pantano, aumentando la probabilidad de que el agua sobresaliera antes de lo previsto. Por ello, la decisión de activar el desembalse controlado permite mantener la infraestructura operativa y evitar riesgos para personas y vehículos.

El caudal liberado podría alcanzar de manera puntual hasta 25 metros cúbicos por segundo, aunque no se espera que esto provoque desbordamientos ni afecte a servicios básicos. Los responsables subrayan que la operación es preventiva y que el desembalse se realizará de manera gradual, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.