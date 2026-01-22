El pueblo de Tarragona donde más ha llovido durante la borrasca Harry: más de 175 l/m² en 5 días

La borrasca Harry ha dejado abundantes precipitaciones en Tarragona entre el viernes pasado y el martes —con el sábado y el martes como días de lluvia más intensa según las previsiones meteorológicas— y varios puntos de la provincia se han situado entre los más afectados por el temporal.

En concreto, la estación de Prades ha registrado más de 178 l/m², siendo uno de los mayores acumulados de lluvia de todo el episodio, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Este episodio de lluvia persistente ha sido especialmente notable en zonas de interior del Camp de Tarragona, donde también se han detectado elevadas acumulaciones en Montbrió del Camp (172,5 mm) y Riudecols (163,8 mm).

Estos registros sitúan a la provincia de Tarragona entre las más “regadas” por Harry en todo el territorio catalán. El temporal ha generado desbordes e importantes subidas de niveles en barrancos y pequeños cauces en el resto de Cataluña, aunque en Tarragona capital y municipios cercanos no se han reportado grandes incidentes de inundación.

Los pantanos han absorbido gran parte del agua y, tras varios días de lluvia, la situación meteorológica ha empezado a remitir y no se esperan precipitaciones relevantes para el fin de semana. De hecho, la previsión de la Aemet es que las lluvias dejen paso al sol, al menos, hasta el martes, cuando la probabilidad de precipitación se vuelve a disparar.