Muere una de las heridas críticas durante el accidente de ayer en la AP-7 en Vandellòs

Tramo de la autopista AP-7 donde se produjo el accidente este miércoles, en el punto kilométrico 279, sentido sur.ACN

Una de las conductoras heridas críticas durante el accidente de ayer por la noche en la AP-7 en Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant ha muerto en el hospital Joan XXIII este jueves. Durante el choque 10 personas resultaron heridas, dos de ellas críticas, una grave y 7 leves.

Por causas que todavía se están investigando ayer a las 20.25 horas se va produit un accidente múltiple con cuatro turismos y un camión implicado en la AP-7 en el punto kilométrico 279 en sentido sur.

Como consecuencia del choque , dos personas resultaron heridas críticas y fueron trasladadas por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hasta el Hospital Joan XXIII. También hubo un herido grave, que fue trasladado al mismo hospital de Tarragona. Finalmente, siete personas más resultaron heridas leves: uno de ellos trasladado al Joan XXIII; tres fueron dados de alta in situ; y tres afectados fueron trasladados al CUAP de Cambrils.

Finalmente, una de las conductoras heridas críticas ha muerto hoy en el hospital. Se trata de una mujer de 36 años y vecina de Amposta. Según ha confirmado el alcalde de Amposta, Adam Tomàs, la chica era Roxana Covianici y era presidenta del Club Natació d'Amposta. Por este motivo, el Ayuntamiento ha decretado un día de luto, durante el cual quedarán suspendidos los actos institucionales organizados por el consistorio.

Con esta víctima, son 140 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año (datos provisionales.