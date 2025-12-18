Dos heridos críticos, uno grave y siete leves en un nuevo accidente con un camión implicado en la AP-7 en Vandellòs

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Diez personas resultaron heridas el miércoles por la noche en un nuevo accidente grave en la AP-7 en el término municipal de Vandellòs o l'Hospitalet de l'Infant en sentido sur. Este se produjo a las 20.25 horas y se vieron implicados un camión y cuatro turismos.

Como consecuencia del choque, dos personas resultaron heridas críticas y fueron trasladadas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) hasta el Hospital Joan XXIII. También hubo un herido grave, que fue trasladado al mismo hospital de Tarragona. Finalmente, siete personas más resultaron heridas leves: uno de ellos trasladado al Joan XXIII; tres fueron dados de alta in situ; y tres afectados fueron trasladados al CUAP de Cambrils.

Para este accidente el SEM activó 10 ambulancias y Bomberos de la Generalitat 4 dotaciones terrestres. Los bomberos tuvieron que extraer a una persona de un vehículo ya no podía salir de su interior.

A causa del choque se produjeron retenciones que obligaron a cortar la autopista en sentido sur durante un rato, además de hacer desvíos por la A-7 a la altura de Cambrils.