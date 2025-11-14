Tres heridos en un accidente entre un camión y dos coches en la AP-7 en Vandellòs

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas a primera hora de la mañana de este viernes por un nuevo accidente en la AP-7 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Según explica Bombers, el aviso lo han recibido a las 07.34 horas y se han desplazado hasta al punto kilométrico 282,7 en sentido Tarragona.

Allí han encontrado que un camión ha chocado con dos turismos y como consecuencia con tres personas personas han resultado heridas. Una de ellas ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Reus, de los otros dos no ha trascendido más información.

Durante un rato la AP-7 se ha cortado un carril en sentido Barcelona por el accidente. A estas alturas ya se ha restablecido la circulación.

Este nuevo accidente en la AP-7 se ha dado 11 horas después de que un camión que transportaba verduras volcara el jueves por la noche en el término de Mont-roig del Camp. El accidente comportó que la vía estuviera cortada durante horas y ahora horas de ahora sólo hay un carril cortado a la circulación en sentido norte para reparar los daños causados en la vía.