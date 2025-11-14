Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

La AP-7 en el término municipal de Mont-roig del Camp mantiene un carril cortado a la circulación por un accidente de un camión que se produjo el jueves por la noche en sentido Tarragona. El incidente se produjo a las 19.52 horas donde un camión volcó por causas que se desconocen. Se trata del tercer accidente de un camión que se produce en seis días.

Los Bombers de la Generalitat se desplazaron ayer a la vía para ayudar en el accidente con cuatro dotaciones. Según explican pararon el escape de combustible del depósito del vehículo e hicieron tareas de limpieza. El conductor pudo salir de la cabina por su propio pie.

Los servicios de emergencias están trabajando desde ayer al atardecer en la retirada de la carga del vehículo y la reparación de la vía, por lo que se encuentra cortado un carril a la circulación en sentido Tarragona. Hacia las ocho de la mañana solo quedaba cortado un carril, según informa el Servei Català de Tráfico (SCT), para reparar los daños de la vía. El siniestro tuvo lugar hacia las ocho del anochecer, cuando un camión que transportaba verduras volcó. Se hacen desvíos por la salida 281 de l'Hospitalet de l'Infant hacia la A-7.

En los últimos días, dos accidentes han cortado la AP-7 durante muchas horas, uno con un camión cisterna el fin de semana en l'Ametlla de Mar, y martes con tres camiones implicados en l'Aldea. El segundo accidente se saldó con una víctima mortal y también se han producido otros heridos de diversa consideración en los dos choques.