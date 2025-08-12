Los vendrellenses Lax'n'Busto cierran once noches de música del 50.º FIM Cambrils

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El parque del Pinaret de Cambrils latió la noche del domingo con el último concierto del 50.º Festival Internacional de Música de Cambrils. Unas 2.500 almas disfrutaron desde el primer acuerdo y llenaron cada rincón de este templo efímero del rock para despedir, con sudor y luz de la luna, el festival de este año. En una noche tropical, la energía eléctrica de los Lax'n'Busto y la voz inconfundible de Pemi Fortuny encendieron un ritual colectivo. Nadie huyó. Ni el calor, ni los años, ni el paso del tiempo apagaron las ganas de bailar, gritar y saltar. Las canciones que forjaron una generación se desplegaron de nuevo, haciendo vibrar tanto la pista como las gradas, donde no cabía ni un alfiler.

El retorno de los vendrellenses con su formación de gala fue un grito de libertad y memoria. Ofrecieron veinte himnos y tres bises, viajando de Miami Beach a Tinc fam de tu, de Ara a No vaig triar, hasta acabar con un T'estimo molt que resonó como una declaración eterna. Y cuando parecía que todo había dicho su última palabra, llegaron los tres golpes de martillo definitivos: Que boig el món, La meva terra és el mar y un Llença't apoteósico que estalló como un trueno sobre el Pinaret.

El público, indomable, no paró de interactuar — «¡Os las sabéis todas!», sonrió Pemi Fortuny-, alimentando una conexión irrepetible. El agradecimiento de la banda fue claro: se sentían sobrepasados por el recibimiento de esta mini gira de diez conciertos, todos con cartel de sold out.

Once noches de festival

Los vendrellenses cerraron once noches mágicas de música nacional e internacional. Por el escenario del FIM Cambrils han pasado Ainhoa Arteta, el Drogas, Nil Moliner, Chicuelo y Marco Mezquida, Maria del Mar Bonet, Carmina Burana, Quintet Montsant, The Amy Winehouse Band, Queralt Lahoz, Laura Simó, Ladinamo o This is Michael.

Los conciertos se han celebrado en varios espacios del municipio, como el Parque del Pinaret, el Parque del Pescador, la Torre del Llim o el Puerto de Cambrils. Se trata de la primera edición que no se centraliza sólo en un espacio. Por otra parte, en la edición de este año se ha apostado por el talento femenino. La mitad de las formaciones que han actuado están lideradas para mujeres.