El pueblo abandonado de Tarragona que un arquitecto japonés intentó recuperar

Fatxes, un pequeño y abandonado núcleo del Baix Camp, ha sido testigo de la decadencia de un pueblo que nació en la Baja Edad Media y que desapareció casi en su totalidad a mediados del siglo XX. A pesar de su aislamiento y el paso del tiempo, el pueblo vivió un breve intento de resurgir en 2001, cuando el arquitecto japonés Masayuki Irie se interesó por su restauración.

Irie, reconocido por su estudio de la obra del también arquitecto Antoni Gaudí, había descubierto Fatxes mientras investigaba la arquitectura tradicional catalana. Su proyecto consistía, principalmente, en restaurar tres de las masías del pueblo.

Una de ellas siguiendo los métodos tradicionales, otra con un diseño de espacios diáfanos y la última para albergar un hotel y un centro de estudios de arquitectura para japoneses y catalanes. Sin embargo, el terremoto de Fukushima en 2011 desvió los recursos y el proyecto quedó paralizado. Actualmente, solo dos edificios restaurados permanecen en pie, aunque en un estado preocupante de abandono.

Fatxes, que contaba con 77 habitantes en 1900, sufrió el despoblamiento gradual debido a las duras condiciones de vida y la falta de servicios, especialmente tras la construcción de la central nuclear de Vandellòs en los años 60, que promovió el desarrollo urbano de la costa.

El proyecto de Irie, aunque ambicioso, no logró revivir el lugar. Hoy, la mayoría de sus casas están en ruinas, y la historia de Fatxes permanece marcada por leyendas y rumores, entre ellos un supuesto triple crimen que también se vincula al abandono del pueblo.

A pesar de su decadencia, Fatxes sigue siendo un lugar cargado de historia y misterio. Las ruinas, cubiertas por hierba y restos de una vida pasada, se mantienen como un enigma que contrasta con el desarrollo urbano que ha proliferado alrededor.