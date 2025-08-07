Diari Més

Todo sobre la programación del Nomad Festival Xperience 2025: conciertos, actividades y gastronomía

Hoy se empieza esta edición del Festival que se alargará hasta el 17 de agosto y se celebrará en la Masía Embolic, en l'Albiol

Imagen de una jornada de una edición anterior del Nomad Festival.

Imagen de una jornada de una edición anterior del Nomad Festival.Cedida

Pep Santos Alasà
Pep Santos AlasàRedactor

Hoy se ha empezado una nueva edición del Nomad Festival Xperience 2025 que llega con la edición más especial y extensa hasta ahora. Desde hoy 7 al 17 de agosto, la Mas Embolic, un espacio natural a sólo 6 minutos de Reus, se transformará en un oasis de arte, música y creatividad donde vivir experiencias únicas al aire libre, cada día de 18.00 h a 1.30 h.

Programación

7 de agostoJueves

  • 18:00-01:00 (diario): Pintacaras & trenzas colores con Chandras Makeup
  • 18:30–19:30: Taller de magia infantil con Mag Nebur
  • 19:00 (Escenari El Pinaret): Lollypop Party (espectáculo musical familiar)
  • 19:00 (Itinerante): Magia itinerante con Mag Nebur
  • 20:00 (Escenari THE CLUB): DJ David & Keke (sesión con DJ y percusión)
  • 21:30 (Itinerante): Astronautas, espectáculo itinerante infantil
  • 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a El Último de la Fila con Querencia Animal
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session con Dj Residente

8 de agostoViernes

  • 18:00-01:00 (diario): Pintacaras & trenzas colores con Chandras Makeup
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Reis del Mar – Taller de coronas y viseras marinas con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Petits Marins– Creación de móviles marineros con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Suculentas – Taller de plantación de suculentas personalizadas
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Taller de magia infantil con Mag Nebur
  • 19:00 (Itinerante): Magia itinerante con Mag Nebur
  • 19:00 (Escenari El Pinaret) Baúl Mágico - Espectáculo Musical
  • 20:00 (El Pinaret) Bingo Musical
  • 20:00 (Escenari THE CLUB) - Los chicos de las Converse
  • 21.30 (Itinerante)- Gats de Versalles- espectáculo Itinerante
  • 22.30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça) Modelo- Indie Pop
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session con Dj Residente

9 de agostoSábado

  • 18:00-01:00 (diario): Pintacaras & trenzas colores con Chandras Makeup
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Stone Painting – taller de pintura sobre piedras naturales
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Burbujas de Arte – taller de pintura con pompas de jabón y pintura
  • 19:00 (Escenari El Pinaret): Maracas – cada niño crea su propia maraca con materiales reciclados
  • 19:00 (Itinerando): Tarde de palomitas – espectáculo musical familiar con bandas sonoras de cine infantil
  • 20:00 (Escenari THE CLUB): Tropical Mystic – sesión de DJ con percusión en vivo, ritmos electrónicos y orgánicos
  • 21:30 (Itinerando): Show de magia itinerante con Mag Nebur
  • 21.30 (Itinerante) Periodistas - Espectáculo Itinerante
  • 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a Mecano – espectáculo “Sombra Aquí y Sombra Allá” con todos los éxitos del grupo
  • 22.45 (El Pinaret) Bingo Musical
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – con David & Claudia DJ's, cierre de fiesta con hits de los 80 a la actualidad

10 de agostoDomingo

  • 18:00-01:00 (diario): Pintacaras & trenzas colores con Chandras Makeup
  • 18:30-19:30 (Stand Mag Nebur): Taller de magia infantil con Mag Nebur
  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Fes el bestia! – Taller de máscaras de animales con platos de cartón (AI CARAI)
  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Reis del Mar – Taller de coronas y viseras marinas con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Suculentas – Taller de plantación de suculentas personalizadas (AI CARAI)
  • 19:00 (Escenari El Pinaret): Fiesta Pirata – Espectáculo musical interactivo itinerante
  • 19:00 (Itinerando): Magia itinerante con Mag Nebur
  • 20:00-22:45 (El Pinaret): Bingo Musical – Canto y juego participativo
  • 20:00 (Escenari THE CLUB): Landry y la Rumba Catalana – Concierto de rumba
  • 21:30 (Itinerando): Jungla Urbana – Espectáculo itinerante con movimiento felino y danza
  • 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Copacabana – Concierto indie‑pop con versiones de éxitos españoles contemporáneos
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session con David & Claudia DJ – Sesión final con hits de los 80 hasta la actualidad

11 de agostoLunes

  • 18:00-01:00 (diario): Pintacares & trenzas colores con Chandras Makeup
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Pasta Chic – Taller para hacer pulseras artísticas con pasta decorada con colores vibrantes
  • 18.30-21.30 (El Pinaret) Petits Marins- Taller con Ai Carai
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Burbujas de Arte – Pintura con técnica de pompas de jabón y pintura para crear estampados abstractos
  • 19:00 (Escenari El Pinaret): NOMAD X PETITS – Espectáculo musical interactivo y familiar
  • 19:00 (Itinerando): Magia itinerante con Mag Nebur – sorpresa, humor e ilusión por el recinto
  • 20:00-22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical – Canto y juego participativo con canciones de todos los estilos y épocas
  • 20:00 (Escenari THE CLUB): Canela N'Drama – Versiones de rumba catalana, boleros swing y toques de bossa nova para bailar y disfrutar
  • 21:30 (Itinerante): Pasarel·la – Espectáculo itinerante de moda creativa y participativa con diseños reciclados
  • 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a El Canto del Loco – “Encanto de Loco”, con éxitos como “Zapatillas”, “Peter Pan”…
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sesión de cierre con DJ Residente

12 de agostoMartes

  • 18:00-01:00 (diario): Pintacaras & trenzas colores con Chandras Makeup
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Peixos Voladors – Taller de móviles marinos con peces de cartulina con AI CARAI
  • 18:30-19:30 (Stand Mag Nebur): Taller de magia infantil con Mag Nebur
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Arte en Papel – Talleres de modelado con pasta de papel con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Stone Painting – Taller de pintura sobre piedras con AI CARAI
  • 19:00 (Escenari El Pinaret): Euronómad – Espectáculo musical familiar, con canciones para pequeños y grandes para bailar juntos
  • 19:00 (Itinerante): Magia itinerante con Mag Nebur – magia de cerca y participativa entre el público
  • 20:00-22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical 
  • 20:00 (Escenari THE CLUB): Xibarri – Sesión Tardeo Rumba, con fusión de rumba catalana, versiones festivas y pop‑rock
  • 21.30 (Itinerante) Mengetes Tendres- Espectáculo Itinerante
  • 22.30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça) Tributo Estopa- Cacho a Cacho
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sesión de cierre con DJ Residente: pop electrónico, reguetón, house y techno

13 de agostoMiércoles

  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Maracas – Taller musical con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Fes el bestia! – Taller con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Suculentas – Taller de plantación de suculentas personalizadas con piedras y arena
  • 19:00 (Itinerando): Magia itinerante con Mag Nebur
  • 19:00 (Escenari El Pinaret): Lollypop PartyMini‑discoteca familiar
  • 20:00-22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical
  • 20:00 (Escenari La Plaça): Show de magia con Mag Nebur
  • 20:00 (Escenari THE CLUB): Tributo a Bob Marley con Dasplanta
  • 21:30 (Itinerando): Futuro Punk – Espectáculo surrealista itinerante 
  • 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): La Prole Band – Concierto de versiones
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sesión de cierre con el DJ residente

14 de agostoJueves

  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Pasta Chic – Taller con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Burbujas de Arte – Taller con AI CARAI 
  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Petits Marins – Taller con AI CARAI
  • 19:00 (Itinerando): Magia itinerante con Mag Nebur – Espectáculo de magia
  • 19:00 (Escenari El Pinaret): Nomad X Xics – Espectáculo musical familiar
  • 20:00-22:45 (El Pinaret): Bingo Musical
  • 20:00 (Escenari La Plaça): Show de magia con Mag Nebur 
  • 20:00 (Escenari THE CLUB): BÖWÖ ElèctricoShow de percusión electrónica 
  • 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a Amaral – Concierto 
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sesión de cierre con DJ Residente

15 de agostoViernes

  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Arte en Papel – Taller con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Stone Painting – Taller con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Maracas – Taller con AI CARAI
  • 19:00 (Escenari El Pinaret): Hacemos las Maletas – Espectáculo musical
  • 20:00-22:45 (El Pinaret): Bingo Musical 
  • 20:00 (Escenari THE CLUB): Vanlove&Mica
  • 21:30 (Itinerando): Jungla Urbana – Espectáculo itinerante
  • 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Las Locas del Panda- Concierto
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sesión de cierre con DJ Residente

16 de agostoSábado

  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Fes el bestia! – Taller con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Suculentas – Taller con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (El Pinaret): Reyes de Mar – Taller con AI CARAI
  • 19:00 (Escenari El Pinaret): Tarde de Palomitas – Espectáculo familiar 
  • 19:00 (Itinerante): Magia itinerante con Mag Nebur
  • 20:00-22:45 (El Pinaret)- Bingo Musical
  • 20:00 (Escenari THE CLUB)- Keke Beats – DJ & Percusión.
  • 20:00 (Escenari La Plaça) Mago Nebur- Show Màgia
  • 21.30 (Itinerante) Pasarel·la- Espectáculo Itinerante
  • 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a Maná con Chamán
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – DJ Residente

17 de agostoDomingo

  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Pasta Chic – Taller con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Petits Marins – Taller con AI CARAI
  • 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Peixos Voladors – Taller con AI CARAI
  • 19:00 (Escenari El Pinaret): Fiesta Pirata – Espectáculo musical 
  • 19:00 (Itinerando): Magia itinerante con Mag Nebur – Espectáculo de magia 
  • 20:00-22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical 
  • 20:00 (Escenari La Plaça): Show de magia con Mag Nebur
  • 20:00 (Escenari THE CLUB): KasiguaposTardeo Rumba – Grupo de versiones rumberas  
  • 21.30 (Itinerante) Gats de Versalles- Espectáculo Itinerante
  • 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a Queen con Bulsara
  • 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – DJ Residente
