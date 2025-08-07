Programa
Todo sobre la programación del Nomad Festival Xperience 2025: conciertos, actividades y gastronomía
Hoy se empieza esta edición del Festival que se alargará hasta el 17 de agosto y se celebrará en la Masía Embolic, en l'Albiol
Hoy se ha empezado una nueva edición del Nomad Festival Xperience 2025 que llega con la edición más especial y extensa hasta ahora. Desde hoy 7 al 17 de agosto, la Mas Embolic, un espacio natural a sólo 6 minutos de Reus, se transformará en un oasis de arte, música y creatividad donde vivir experiencias únicas al aire libre, cada día de 18.00 h a 1.30 h.
Baix Camp
El Nomad arranca hoy y convierte la Masía Embolic en el nuevo oasis cultural de la Costa Daurada
Pep Santos Alasà
Programación
7 de agosto
- 18:00-01:00 (diario): Pintacaras & trenzas colores con Chandras Makeup
- 18:30–19:30: Taller de magia infantil con Mag Nebur
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Lollypop Party (espectáculo musical familiar)
- 19:00 (Itinerante): Magia itinerante con Mag Nebur
- 20:00 (Escenari THE CLUB): DJ David & Keke (sesión con DJ y percusión)
- 21:30 (Itinerante): Astronautas, espectáculo itinerante infantil
- 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a El Último de la Fila con Querencia Animal
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session con Dj Residente
8 de agosto
- 18:00-01:00 (diario): Pintacaras & trenzas colores con Chandras Makeup
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Reis del Mar – Taller de coronas y viseras marinas con AI CARAI
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Petits Marins– Creación de móviles marineros con AI CARAI
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Suculentas – Taller de plantación de suculentas personalizadas
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Taller de magia infantil con Mag Nebur
- 19:00 (Itinerante): Magia itinerante con Mag Nebur
- 19:00 (Escenari El Pinaret) Baúl Mágico - Espectáculo Musical
- 20:00 (El Pinaret) Bingo Musical
- 20:00 (Escenari THE CLUB) - Los chicos de las Converse
- 21.30 (Itinerante)- Gats de Versalles- espectáculo Itinerante
- 22.30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça) Modelo- Indie Pop
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session con Dj Residente
9 de agosto
- 18:00-01:00 (diario): Pintacaras & trenzas colores con Chandras Makeup
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Stone Painting – taller de pintura sobre piedras naturales
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Burbujas de Arte – taller de pintura con pompas de jabón y pintura
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Maracas – cada niño crea su propia maraca con materiales reciclados
- 19:00 (Itinerando): Tarde de palomitas – espectáculo musical familiar con bandas sonoras de cine infantil
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Tropical Mystic – sesión de DJ con percusión en vivo, ritmos electrónicos y orgánicos
- 21:30 (Itinerando): Show de magia itinerante con Mag Nebur
- 21.30 (Itinerante) Periodistas - Espectáculo Itinerante
- 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a Mecano – espectáculo “Sombra Aquí y Sombra Allá” con todos los éxitos del grupo
- 22.45 (El Pinaret) Bingo Musical
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – con David & Claudia DJ's, cierre de fiesta con hits de los 80 a la actualidad
10 de agosto
- 18:00-01:00 (diario): Pintacaras & trenzas colores con Chandras Makeup
- 18:30-19:30 (Stand Mag Nebur): Taller de magia infantil con Mag Nebur
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Fes el bestia! – Taller de máscaras de animales con platos de cartón (AI CARAI)
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Reis del Mar – Taller de coronas y viseras marinas con AI CARAI
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Suculentas – Taller de plantación de suculentas personalizadas (AI CARAI)
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Fiesta Pirata – Espectáculo musical interactivo itinerante
- 19:00 (Itinerando): Magia itinerante con Mag Nebur
- 20:00-22:45 (El Pinaret): Bingo Musical – Canto y juego participativo
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Landry y la Rumba Catalana – Concierto de rumba
- 21:30 (Itinerando): Jungla Urbana – Espectáculo itinerante con movimiento felino y danza
- 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Copacabana – Concierto indie‑pop con versiones de éxitos españoles contemporáneos
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session con David & Claudia DJ – Sesión final con hits de los 80 hasta la actualidad
11 de agosto
- 18:00-01:00 (diario): Pintacares & trenzas colores con Chandras Makeup
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Pasta Chic – Taller para hacer pulseras artísticas con pasta decorada con colores vibrantes
- 18.30-21.30 (El Pinaret) Petits Marins- Taller con Ai Carai
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Burbujas de Arte – Pintura con técnica de pompas de jabón y pintura para crear estampados abstractos
- 19:00 (Escenari El Pinaret): NOMAD X PETITS – Espectáculo musical interactivo y familiar
- 19:00 (Itinerando): Magia itinerante con Mag Nebur – sorpresa, humor e ilusión por el recinto
- 20:00-22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical – Canto y juego participativo con canciones de todos los estilos y épocas
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Canela N'Drama – Versiones de rumba catalana, boleros swing y toques de bossa nova para bailar y disfrutar
- 21:30 (Itinerante): Pasarel·la – Espectáculo itinerante de moda creativa y participativa con diseños reciclados
- 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a El Canto del Loco – “Encanto de Loco”, con éxitos como “Zapatillas”, “Peter Pan”…
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sesión de cierre con DJ Residente
12 de agosto
- 18:00-01:00 (diario): Pintacaras & trenzas colores con Chandras Makeup
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Peixos Voladors – Taller de móviles marinos con peces de cartulina con AI CARAI
- 18:30-19:30 (Stand Mag Nebur): Taller de magia infantil con Mag Nebur
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Arte en Papel – Talleres de modelado con pasta de papel con AI CARAI
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Stone Painting – Taller de pintura sobre piedras con AI CARAI
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Euronómad – Espectáculo musical familiar, con canciones para pequeños y grandes para bailar juntos
- 19:00 (Itinerante): Magia itinerante con Mag Nebur – magia de cerca y participativa entre el público
- 20:00-22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Xibarri – Sesión Tardeo Rumba, con fusión de rumba catalana, versiones festivas y pop‑rock
- 21.30 (Itinerante) Mengetes Tendres- Espectáculo Itinerante
- 22.30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça) Tributo Estopa- Cacho a Cacho
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sesión de cierre con DJ Residente: pop electrónico, reguetón, house y techno
13 de agosto
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Maracas – Taller musical con AI CARAI
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Fes el bestia! – Taller con AI CARAI
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Suculentas – Taller de plantación de suculentas personalizadas con piedras y arena
- 19:00 (Itinerando): Magia itinerante con Mag Nebur
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Lollypop Party – Mini‑discoteca familiar
- 20:00-22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical
- 20:00 (Escenari La Plaça): Show de magia con Mag Nebur
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Tributo a Bob Marley con Dasplanta
- 21:30 (Itinerando): Futuro Punk – Espectáculo surrealista itinerante
- 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): La Prole Band – Concierto de versiones
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sesión de cierre con el DJ residente
14 de agosto
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Pasta Chic – Taller con AI CARAI
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Burbujas de Arte – Taller con AI CARAI
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Petits Marins – Taller con AI CARAI
- 19:00 (Itinerando): Magia itinerante con Mag Nebur – Espectáculo de magia
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Nomad X Xics – Espectáculo musical familiar
- 20:00-22:45 (El Pinaret): Bingo Musical
- 20:00 (Escenari La Plaça): Show de magia con Mag Nebur
- 20:00 (Escenari THE CLUB): BÖWÖ Elèctrico – Show de percusión electrónica
- 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a Amaral – Concierto
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sesión de cierre con DJ Residente
15 de agosto
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Arte en Papel – Taller con AI CARAI
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Stone Painting – Taller con AI CARAI
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Maracas – Taller con AI CARAI
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Hacemos las Maletas – Espectáculo musical
- 20:00-22:45 (El Pinaret): Bingo Musical
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Vanlove&Mica
- 21:30 (Itinerando): Jungla Urbana – Espectáculo itinerante
- 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Las Locas del Panda- Concierto
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – Sesión de cierre con DJ Residente
16 de agosto
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Fes el bestia! – Taller con AI CARAI
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Suculentas – Taller con AI CARAI
- 18:30-21:30 (El Pinaret): Reyes de Mar – Taller con AI CARAI
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Tarde de Palomitas – Espectáculo familiar
- 19:00 (Itinerante): Magia itinerante con Mag Nebur
- 20:00-22:45 (El Pinaret)- Bingo Musical
- 20:00 (Escenari THE CLUB)- Keke Beats – DJ & Percusión.
- 20:00 (Escenari La Plaça) Mago Nebur- Show Màgia
- 21.30 (Itinerante) Pasarel·la- Espectáculo Itinerante
- 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a Maná con Chamán
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – DJ Residente
17 de agosto
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Pasta Chic – Taller con AI CARAI
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Petits Marins – Taller con AI CARAI
- 18:30-21:30 (Espai El Pinaret): Peixos Voladors – Taller con AI CARAI
- 19:00 (Escenari El Pinaret): Fiesta Pirata – Espectáculo musical
- 19:00 (Itinerando): Magia itinerante con Mag Nebur – Espectáculo de magia
- 20:00-22:45 (Espai El Pinaret): Bingo Musical
- 20:00 (Escenari La Plaça): Show de magia con Mag Nebur
- 20:00 (Escenari THE CLUB): Kasiguapos – Tardeo Rumba – Grupo de versiones rumberas
- 21.30 (Itinerante) Gats de Versalles- Espectáculo Itinerante
- 22:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Tributo a Queen con Bulsara
- 00:30 (Escenario Estrella Damm, La Plaça): Euforic Hits Session – DJ Residente