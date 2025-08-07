Festivales
El Nomad arranca hoy y convierte el Mas Embolic en el nuevo oasis cultural de la Costa Daurada
Del 7 al 17 de agosto, el festival reúne música en directo, gastronomía y creatividad en un entorno natural único en l'Albiol
Este verano, la Costa Daurada suma un nuevo acento a su agenda cultural: el Nomad Festival Xperience 2025, que llega con la edición más especial y extensa hasta ahora. Desde hoy 7 al 17 de agosto, el Mas Embolic, un espacio natural a sólo 6 minutos de Reus, se transformará en un oasis de arte, música y creatividad donde vivir experiencias únicas al aire libre, cada día de 18.00 h a 1.30 h.
Más que un festival: una experiencia inmersiva
El Nomad Xperience 2025 apuesta por una propuesta cultural y estética que fusiona música en directo, gastronomía, diseño y actividades para todas las edades en un entorno acogedor y sostenible. La edición de este año destaca por:
Baix Camp
Todo sobre la programación del Nomad Festival Xperience 2025: conciertos, actividades y gastronomía
Pep Santos Alasà
- Escenarios entre luces y naturaleza, con más 50 actuaciones que combinan DJ sets, conciertos acústicos, bandas emergentes y espectáculos itinerantes, muy rodeadas de árboles, guirnaldas y neones.
- Una decoración encantadora y sostenible, con bobinas de madera, luces cálidas, sillas de mimbre y zonas chill construidas con materiales reciclados y tonos vivos, que hacen de cada rincón un espacio de cuento.
- El Petit Nomad, un universo creativo pensado para los más pequeños, con talleres, juegos y espectáculos de magia.
- Una oferta gastronómica y artesanal de primer nivel, con street food de calidad, foodtrucks locales, vermúes, coctelería, diseñadores independientes y un mercado pensado para descubrir, oler y probar.
Una cita imprescindible este verano
El Nomad Xperience 2025 invita a desconectar, explorar y disfrutar de la cultura en un entorno natural privilegiado. Con su formato itinerante y espíritu nómada, el festival se consolida como una de las propuestas más singulares del verano catalán. Una experiencia para vivirla con todos los sentidos.