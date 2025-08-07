Diari Més

Festivales

El Nomad arranca hoy y convierte el Mas Embolic en el nuevo oasis cultural de la Costa Daurada

Del 7 al 17 de agosto, el festival reúne música en directo, gastronomía y creatividad en un entorno natural único en l'Albiol

Imagen de varias personas disfrutando del Nomad Festival.

Imagen de varias personas disfrutando del Nomad Festival.Cedida

Pep Santos Alasà
Publicado por
Pep Santos AlasàRedactor

Creado:

Actualizado:

En:

Este verano, la Costa Daurada suma un nuevo acento a su agenda cultural: el Nomad Festival Xperience 2025, que llega con la edición más especial y extensa hasta ahora. Desde hoy 7 al 17 de agosto, el Mas Embolic, un espacio natural a sólo 6 minutos de Reus, se transformará en un oasis de arte, música y creatividad donde vivir experiencias únicas al aire libre, cada día de 18.00 h a 1.30 h.

Más que un festival: una experiencia inmersiva

El Nomad Xperience 2025 apuesta por una propuesta cultural y estética que fusiona música en directo, gastronomía, diseño y actividades para todas las edades en un entorno acogedor y sostenible. La edición de este año destaca por:

  • Escenarios entre luces y naturaleza, con más 50 actuaciones que combinan DJ sets, conciertos acústicos, bandas emergentes y espectáculos itinerantes, muy rodeadas de árboles, guirnaldas y neones.
  • Una decoración encantadora y sostenible, con bobinas de madera, luces cálidas, sillas de mimbre y zonas chill construidas con materiales reciclados y tonos vivos, que hacen de cada rincón un espacio de cuento.
  • El Petit Nomad, un universo creativo pensado para los más pequeños, con talleres, juegos y espectáculos de magia.
  • Una oferta gastronómica y artesanal de primer nivel, con street food de calidad, foodtrucks locales, vermúes, coctelería, diseñadores independientes y un mercado pensado para descubrir, oler y probar.

Una cita imprescindible este verano

El Nomad Xperience 2025 invita a desconectar, explorar y disfrutar de la cultura en un entorno natural privilegiado. Con su formato itinerante y espíritu nómada, el festival se consolida como una de las propuestas más singulares del verano catalán. Una experiencia para vivirla con todos los sentidos.

tracking