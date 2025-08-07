Concentración en el pantano de Siurana para denunciar el trasvase de agua a Riudecanyes

Un centenar de personas se concentran en el pantano de Siurana en contra el trasvase de agua al de Riudecanyes.ACN

Un centenar de personas se han concentrado este jueves al mediodía al lado de la presa del pantano de Siurana, en el Priorat, para denunciar el trasvase de agua al de Riudecanyes. El vaciado se inició el lunes y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha autorizado mover 1,03 hm3 del Priorat al Baix Camp, hecho que permitirá a la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes disponer de hasta 3,20 hm3.

El presidente del GEPEC, Xavi Jiménez, ha pedido a Reus, que es el accionista mayoritario del pantano de Riudecanyes, que renuncie del agua del embalse. La entidad ha acusado a Aigües de Reus de hacer el «gran negocio» con el agua del Priorat. «Compran agua a un precio bajo porque es de uso agrario y lo acaba vendiendo para uso de boca», ha dicho.

Varias entidades como el GEPEC, la Plataforma pel Riu Siurana y Aigua és Vida se han concentrado para denunciar lo que consideran un «expolio» del agua. Un conflicto que hace años que se arrastra y que este año ha reavivado después de que la ACA haya autorizado el trasvase de agua del pantano de Siurana al de Riudecanyes. Este traspaso no se hacía desde el 2022, puesto que los dos últimos años había quedado parado a causa de la sequía.

El lunes se empezó el trasvase cuando Riudecanyes tenía 1,3 hm³ de agua. Tres días después, el pantano del Baix Camp ya ha subido hasta los 2,43 hm³, superando el 43% de su capacidad. En la comisión de desembalse, las entidades ecologistas se mostraron contrarias al trasvase, mientras que Unió de Pagesos se abstuvo pidiendo que el agua de Riudecanyes solo se utilizara para usos agrarios.

Desde el GEPEC y la Plataforma pel Riu Siurana han exigido poner fin al trasvase. Consideran, además, que el pantano de Siurana se quedará en una «situación crítica» porque se quedará tan solo al 15% del total de su capacidad. Jiménez ha insistido que «el agua que ahora se está sacando del Priorat hacia el Baix Camp acabará yendo a Reus». Consideran que la empresa municipal Aigües de Reus hace un «gran negocio» con el agua del Priorat porque «compran agua a un precio bajo porque es de uso agrario y lo acaban vendiendo por uso de boca».

La entidad ecologista ha vuelto a reclamar que se inicie proyecto de agua regenerada de la depuradora de Reus para riego agrícola. Una iniciativa que hace diez años que reivindican, han aseverado. La ACA prevé que entre en funcionamiento esta planta el 2027.