Vuelven a trasvasar agua del pantano de Siurana al de Riudecanyes después de dos años de sequía

El lunes se inició el trasvase de agua del pantano de Siurana al de Riudecanyes después de que el embalse del Baix Camp se situara por debajo del 50% del total de su capacidad en julio. La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha autorizado mover 1,03 hm3 de agua del pantano del Priorat al de Riudecanyes, hecho que permitirá a la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes disponer de hasta 3,20 hm3. Desde el 2022 que no se realizaba este traspaso de agua a causa de la sequía y de la poca cantidad de agua que había en Siurana. El de Riudecanyes se encontraba a finales de junio casi al 60% del total y ahora está al 38%; se ha ido vaciando durante la campaña de riego.

Desde el GEPEC-EdC, la Plataforma pel Riu Siurana y Aigua és Vida se han mostrado contrarios al desembalse, ya que el Siurana es el pantano con menos reserva de toda Cataluña ahora mismo y se quedará al 17% del total de su capacidad. Por eso, han convocado un acto para denunciarlo el jueves 7 de agosto a las 12 del mediodía en el pantano de Siurana.