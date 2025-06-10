El agresor del trabajador de la limpieza de Cambrils pasará hoy a disposición judicial

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El hombre de 38 años y de nacionalidad senegalesa que apuñaló ayer a un trabajador de la limpieza de la empresa Secomsa Cambrils pasará hoy ha disposición judicial. Según ha podido saber Diari Més, el caso se ha elevado a delito de tentativa de homicidio por la gravedad de las lesiones causadas y la intencionalidad de la agresión.

El trabajador municipal estaba realizando su trabajo con una máquina sopladora en la avenida Diputació, a la altura de los apartamentos Internacional, cuando el agresor lo increpó por el ruido de la máquina y procedió a agredirlo con un cuchillo. Los hechos pasaron en el barrio de Vilafortuny pasadas las nueve de la mañana.

La víctima es un hombre de 47 años que recibió varias heridas por arma blanca, una de ellas en el cap. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) lo trasladó al Hospital Joan XXIII de Tarragona. La víctima se encuentra estable y no se teme por su vida.

Después de recibir el aviso de la agresión, la Policía Local de Cambrils localizó y detuvo al presunto autor del apuñalamiento. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación de los hechos.

El detenido será acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. El hombre, de 38 años, no reside en Cambrils y se desconocen los motivos que lo habían llevado a la zona. Fuentes policiales han confirmado que el agresor cuenta con diferentes antecedentes por otros delitos, conocido por la gente de la zona y que no forma parte del colectivo del top manta, como se había expeculado en un primer momento.