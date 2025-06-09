Un hombre apuñala a un trabajador de la limpieza de Cambrils

Un hombre de nacionalidad senegalesa ha agredido con un arma blanca a un trabajador de la empresa Secomsa Cambrils mientras estaba realizando su trabajo con una máquina sopladora en la avenida Diputació, a la atura de los Apartamentos Internacional. Según ha avanzado el Diari de Tarragona, los hechos han pasado pasadas las nueve de la mañana y se trataría de un mantero.

Según han confirmado fuentes del consistorio, los hechos se han producido cuando el agresor ha increpado el operario por el ruido de la sopladora que estaba utilizando en aquel momento y lo ha acabado hiriendo con una arma blanca.

La víctima es un hombre de 47 años que ha recibido varias heridas por arma blanca, un cuchillo. Dos dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se han desplazado al lugar y después de atender el herido, lo han trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona. La víctima está estable y no se teme por su vida.

Después de recibir el aviso de la agresión, la Policía Local de Cambrils han conseguido localizar y detener al presunto autor del apuñalamiento, gracias a la ayuda de otro trabajador de Secomsa y de la colaboración ciudadana. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación de los hechos.

El detenido, que en este momento está bajo custodia de la Policía Local, será acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y por eso los Cuerpo de Mossos d'Esquadra se encargará de la investigación. El hombre, de 38 años, no reside en Cambrils y se desconocen los motivos que lo habían llevado a la zona.

El Ayuntamiento de Cambrils ha condenado los hechos sucedidos, ha manifestado su apoyo a la víctima y ha reconocido la rápida y eficiente actuación de la Policía Local, que ha permitido detener inmediatamente al agresor.