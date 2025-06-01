El foro de administraciones locales por el parque natural de las Montañas de Prades pide incluir aportaciones al proyecto

El barranco de la Trinitat, uno de los lugares que formará parte del futuro Parque Natural de las Montañas de Prades.ACN

El foro de administraciones locales por el parque natural de las Montañas de Prades pide incluir sus aportaciones al proyecto. La entidad ha compartido en un comunicado la «preocupación» ante las voces que dicen que el parque supondrá una «limitación para el desarrollo socio-económico».

En este sentido, el organismo insiste en que la documentación final y la normativa asociada tendrán que garantizar que para las explotaciones agrícolas y ganaderas les sea «más interesante estar dentro que fuera del parque».

Con todo, la agrupación apunta que la primera propuesta del proyecto «parece bien encaminada», si bien considera que hace falta mejorar y enmendar algunos aspectos. Así, confía en que la próxima fase aporte una propuesta con «el máximo consenso posible».