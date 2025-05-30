Campesinos y propietarios forestales reclaman "consenso" territorial en el futuro parque natural de las Montañas de Prades

La creación del nuevo parque natural de las Montañas de Prades está prevista para principios del 2026.Territorio

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Campesinos y propietarios forestales reclaman que el futuro parque natural de las Montañas de Prades se haga con el "consenso" del territorio. Consideran que las decisiones se están tomando desde la Generalitat, "a kilómetros" de la zona afectada.

En un acto en Montblanc que ha reunido a unas 300 personas bajo el lema "parque natural sí, pero no así" País Rural ha avanzado que presentarán al Govern una propuesta para actualizar la ley de espacios naturales. Consideran que la actual es "obsoleta".

Desde Revolta Pagesa, el portavoz Eduard Escolà, remarca que "hay que velar por los intereses de todo el mundo, tanto de la propiedad privada como la pública". El sector agrario teme que el nuevo parque natural suponga un incremento de burocracia.