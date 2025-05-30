Illa afianza su compromiso con el proyecto de Lotte en Mont-roig desde Seúl

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el CEO de Lotte Energy Materiales, Yeonsup Kim, y con el director ejecutivo, Gyeyeon Cho.ACN

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afianzado su compromiso con el proyecto industrial de la empresa coreana Lotte en Mont-roig del Camp durante su viaje institucional a Seúl. Illa ha visitado la sede de la compañía y se ha reunido con sus dirigentes en lo que ha calificado de «visita de seguimiento» para garantizar que la inversión «va adelante». Sobre el hecho de que haya dos recursos contenciosos contra el POUM de Mont-roig, Illa ha defendido que es un proyecto «bien hecho, bien planteado y que genera prosperidad». Por otra parte, el presidente ha asegurado que la licencia ambiental que el proyecto tiene pendiente «está siguiendo los trámites habituales de la manera más ágil posible».

Illa ha llegado a Seúl este viernes por la mañana y se ha desplazado a la sede de Lotte para reunirse con sus dirigentes.

Durante la tarde el presidente se ha entrevistado con Seegene, una empresa coreana que se dedica al diagnóstico molecular. Se trata de una técnica de alta precisión para detectar enfermedades y aplicar un tratamiento personalizado. Seegene es una de las empresas punteras en este sector.

Más tarde, Illa ha visitado las oficinas de Werfen, una empresa catalana de la industria sanitaria que es una de las compañías líderes a nivel mundial en el diagnóstico in vitro. Tiene presencia en más de 30 países.