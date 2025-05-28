Lotte ya puede empezar a urbanizar los terrenos donde construirá una fábrica en Mont-roig del Camp

Terrenos de la zona de los Comellarets en el término municipal de Mont-roig del Camp, donde se instalará la fábrica de la empresa surcoreana ILJIN Materials.ACN

Lotte Energy Materials ya puede empezar a urbanizar los terrenos donde tiene previsto construir una fábrica de elecfoil en Mont-roig del Camp (Baix Camp). La junta de gobierno local del consistorio ha aprobado definitivamente este miércoles los proyectos de urbanización y reparcelación del polígono industrial de los Comellarets presentados por la firma coreana.

Asimismo, la junta ha desestimado las alegaciones presentadas. Este paso cierra la tramitación administrativa de los instrumentos de planeamiento y gestión y los plazos para desarrollar el proyecto dependerán de la compañía, según ha informado el ayuntamiento. Sin embargo, la construcción de los edificios industriales no se iniciará hasta que se acabe la tramitación ambiental, competencia de la Generalitat.