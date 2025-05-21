Una alumna de Cambrils gana el MasterChef catalán de los estudiantes de cocina

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Jenny Mieres, alumna de la Escuela de Hostelería de Cambrils, se ha proclamado ganadora en la categoría de cocina de la quinta edición de los Premios Gastronómicos Josep Lladonosa, un certamen considerado el MasterChef de los estudiantes catalanes de cocina y sala. El evento, celebrado en el majestuoso Palau de Pedralbes de Barcelona, ha reunido a 18 finalistas seleccionados tras una exigente fase de semifinales.

Los aspirantes a chefs prepararon dos recetas: un mirrauste de pollo con leche de almendras —una receta tradicional catalana— y un plato libre con arroz como ingrediente principal. Por su parte, los concursantes de sala demostraron sus habilidades en cinco pruebas: servicio de mesa, tiraje y recomendación de cerveza, preparación de un espresso, elaboración de un cóctel y servicio de cava con alta precisión.

Bajo el lema 'Una cocina de hace 700 años', esta edición ha apostado por recuperar el legado de la cocina medieval catalana, inspirada en manuscritos históricos como el Llibre del Sent Soví, de 1324. Las recetas elaboradas a lo largo de las diferentes fases del concurso han sido seleccionadas para rendir homenaje al patrimonio culinario que Josep Lladonosa ha documentado y reivindicado durante décadas.

El certamen cuenta con el respaldo de la Generalitat de Catalunya y se enmarca en el programa oficial que reconoce a Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025. Durante la entrega de premios, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacado el valor de este tipo de iniciativas para proyectar el talento joven y reforzar la formación como pilares fundamentales de un sector gastronómico en constante evolución.

El jurado, presidido por los reconocidos chefs Sergio y Javier Torres, el propio Josep Lladonosa y el cocinero Pep Moreno —acumulando entre todos cuatro Estrellas Michelin—, ha entregado personalmente el galardón a Jenny Mieres, destacando la excelencia de su ejecución y su dominio técnico. Los organizadores han remarcado el carácter formativo del concurso, más centrado en el aprendizaje que en la competitividad.

Además, se han entregado otros reconocimientos, como el Premio Social, otorgado al alumno Yassine Maatallaoui, de la Fundación Formación y Trabajo, y a Pol González, de la Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils, quien también ha sido distinguido por el mejor cóctel Royal Bliss. Los Premios Lladonosa, impulsados en 2021 por los Hermanos Torres, nacieron con la misión de fomentar la gastronomía sostenible, la formación de calidad y la preservación de la cocina tradicional catalana.