Un solo carril abierto en la AP-7 en Cambrils por obras hasta el lunes

Imagen de archivo de cola intermitente en la AP-7 en dirección Tarragona, el viernes antes de Semana Santa.ACN

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Desde el viernes por la noche, la autopista AP-7 a la altura de Cambrils está limitada a un solo carril en sentido norte a causa de obras de mantenimiento.

Este corte se mantendrá hasta el lunes 19 de mayo, según ha informado al Servicio Catalán de Tráfico, hecho que ha alertado, puede provocar retenciones, especialmente durante la operación retorno del domingo por la tarde.

Como alternativa, Tráfico recomienda utilizar la salida 37 de la AP-7, continuar por la A-7 y reincorporarse a la autopista por la salida 1151 del A-7.

Además, la noche de sábado a domingo también quedará afectada la circulación en la AP-7 y la C-12 a su paso por Amposta por la colocación de un nuevo puente dentro de las obras de extensión de la Vía Verde de la Vall de Zafán. La estructura, de 90 metros de longitud total, permitirá a ciclistas y peatones cruzar con seguridad tanto la autopista como la carretera C-12.

Los cortes previstos son los siguientes:

AP-7 sentido norte: corte entre las salidas 42 ( Vinaròs ) y 41 ( Amposta ), entre las 22.15 h del sábado 17 de mayo y las 6.45 h del domingo 18.

AP-7 sentido sur: corte entre las salidas 41 ( Amposta ) y 42 ( Vinaròs ), entre la 1.30 h y las 3.00 h de la madrugada del domingo.

C-12: corte entre los puntos kilométricos 1,800 y 5,000 (entre la rotonda Maruja Pla y la intersección con la TV-3443 ), entre las 2.30 h y las 5.00 h del domingo.

La actuación forma parte del proyecto de conexión de la Vía Verde de la Vall de Zafán con otros ejes ciclistas del territorio y prevé una pasarela metálica de 3 metros de anchura, recodo sobre estribos y una pila de hormigón, con dos tramos: uno sobre la AP-7 (50 metros) y el otro sobre la C-12 (40 metros).