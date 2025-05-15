Pilastra que sostendrá los dos tramos de puente de la vía verde de la Vale de Zafan que cruzarán la C-12 y el AP-7 a la altura de Amposta.Diputación de Tarragona

La instalación de una pasarela metálica de la vía verde de la Valle de Zafan obligará cortar durante unas horas la autopista AP-7 a la altura de Amposta entre el sábado por la noche y domingo de madrugada. El nuevo puente, dividido en dos sectores de 90 metros de longitud total, permitirá el vial superar por encima de la autopista y la carretera C-12. La actuación implicará cortes de tráfico a las dos vías entre un cuarto de once de la noche y tres cuartos de siete de la madrugada. En el caso de la autopista, se cortará el sentido norte entre las salidas n 42 (Vinàros) y 41 (Amposta), en este mismo horario. En el sentido sur, quedará corte en estas mismas salidas entras la una y media y las tres de la madrugada del domingo.

Con respecto a la carretera C-12, el tráfico quedará interrumpido entre las dos y media y las cinco de la madrugada entre los puntos kilométricos 1,8 -rotonda de la carretera T-344- y el 5 -intersección norte Amposta y cruce con TV-3443.

La estructura que se instalará es una pasarela metálica en celos, de 90 metros de longitud total, con dos sectores: el primero sobre la autopista de 50 metros, y el segundo, sobre la C-12, de 40 metros de longitud. Se apoyará mediante dos estribos y una pila intermedia, todos ellos de de hormigón armado. La anchura de la pasarela es de tres metros, hecho que tiene que permitir el paso con comodidad de las personas usuarias de la vía verde.

La obra forma parte del proyecto de extensión de la Vía Verde del Valle de Zafan, que permitirá que esta infraestructura de uso turístico y ciudadano -practicable en bicicleta o en pie- llegue finalmente al litoral y, por lo tanto, una los dos parques naturales de las Tierras del Ebro: el de los Puertos y el del Delta del Ebro.

El proyecto está liderado por la Diputación de Tarragona en colaboración con los ayuntamientos de Roquetes, Tortosa, Amposta y la Ràpita, y cuenta con un presupuesto de 6,3 millones de euros, financiados por los Fondos de Recuperación Europeo Next Generation con 5 millones de euros. Se prevé que la nueva vía verde esté ya operativa a principios del año 2026.