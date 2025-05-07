El Ayuntamiento de Cambrils arranca el proceso para elaborar su primer Plan Local de Vivienda

Parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cambrils, con el alcalde Oliver Klein en el medio, presentando el primer Plano Local de Vivienda.Ayuntamiento Cambrils

El Ayuntamiento de Cambrils ha puesto en marcha un proceso de participación ciudadana para la elaboración de la diagnosis del Plan Local de Vivienda 2026-2032 a través de una encuesta telemática abierta a toda la ciudadanía y varios talleres específicos para grupos de interés que se realizarán entre en mayo y en junio.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein; la concejala de Inclusión, Gemma Balanyà, y el concejal de Urbanismo, Carlos Caballero, han explicado las diferentes fases del proceso participativo y han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a participar para poder hacer una buena diagnosis sobre la situación de la vivienda.

Klein ha anunciado que el consistorio construirá viviendas sociales en el solar de detrás del Museo de Historia. Esta promoción municipal complementará la reserva pública impulsada por la Generalitat para incrementar la oferta de vivienda protegida, donde el Ayuntamiento de Cambrils ya ha inscrito tres terrenos municipales.

El alcalde ha recordado que las competencias en vivienda son de la Generalitat y del Estado y ha explicado que es un tema que supera la administración local por la insuficiencia de recursos, pero también ha asegurado que el Ayuntamiento de Cambrils hará todo lo que esté a su alcance para abordar esta problemática.

La concejala de Inclusión, Gemma Balanyà, ha afirmado que el nuevo Plan Local de Vivienda quiere ser una herramienta estratégica que recoja tanto las necesidades reales como propuestas de mejora y, por eso, «la implicación de la ciudadanía es esencial». Por este motivo, a lo largo de las tres fases de la elaboración del Plan se recogerán el máximo de aportaciones y se contará con la opinión, las ideas y las propuestas que se hagan llegar para ayudar a tener una radiografía real del momento en que se encuentra la situación de la vivienda en Cambrils, y de las actuaciones que hay que hacer desde el Ayuntamiento para mejorarla.

El concejal de Urbanismo ha explicado que el Ayuntamiento de Cambrils también está trabajando en el desarrollo del Polígono de Actuación 6 (El Pinaret) y el Sector 4 (Els Antígons), donde hay una importante reserva de suelo para vivienda protegida, que en el caso del Pinaret es superior al 30%.

Las fases de redacción del Plan

El Plan Local de Vivienda es el documento técnico que define la política local de vivienda para un periodo de seis años, y es la base para concertar políticas de ayudas en materia de vivienda.

El equipo redactor del Plan es la empresa GMG: Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme, que cuenta con una larga trayectoria en la redacción de planes locales de vivienda. La redacción del Plan consta de tres fases. La primera, que es la actual, es la realización del análisis y diagnosis de la situación de la vivienda al municipio y de las condiciones de contexto socioeconómico y urbanístico.

En una segunda fase, a partir de la suma de la información obtenida, se plantearán objetivos y estrategias de actuación, y se incluirán talleres participativos presenciales por grupos de interés por validar y consensuar estas propuestas. Finalmente, la tercera fase servirá para concretar las actuaciones que tiene que sacar adelante el gobierno local a corto y medio plazo para responder a las necesidades detectadas. A continuación, el documento resultante se pondrá a exposición pública, se votará en el Pleno y se hará el traspaso a la Generalitat.

La encuesta dirigida a toda la ciudadanía estará activa desde hoy y hasta mediados de junio. El formulario en formato virtual se puede responder a través del enlace (https://goo.su/8xaKaO) o del QR que aparece a los carteles distribuidos por el municipio. Se puede encontrar en varios edificios municipales como el Forn del Taller o el Casal de las Personas Mayores.