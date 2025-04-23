El Ayuntamiento de Cambrils inscribe tres solares para construir vivienda protegida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha inscrito tres solares municipales a la primera convocatoria de la Generalitat para impulsar vivienda asequible. Estos terrenos municipales, que se han determinado a partir de un estudio técnico del Departamento de Urbanismo, están situados en la calle Anoia, la plaza Carles Roig y la zona Nova Augusta y cumplen las condiciones establecidas para formar parte de la reserva pública de suelo.

Con esta inscripción, Cambrils inicia los trámites administrativos para poner a disposición de la Generalitat un total de 138 viviendas públicas proyectadas, que podrán ser adjudicadas a promotores para su construcción, priorizando el régimen de alquiler asequible o dotacional. Concretamente, se prevé la construcción de 52 viviendas para jóvenes en la calle Anoia, 32 viviendas destinadas a familias en la plaza Carles Roig, y 54 viviendas para personas mayores en la zona Nova Augusta.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha explicado que la medida se enmarca dentro de las acciones estratégicas del Ayuntamiento para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para colectivos con más dificultades para acceder al mercado libre. «La inscripción de los solares es un paso firme hacia un modelo de ciudad más equitativo y accesible, donde la vivienda sea un derecho y no un privilegio», ha afirmado al alcalde.

En esta línea, Oliver Klein ha asegurado que «el gobierno está comprometido al garantizar una oferta real y asequible para la ciudadanía» y seguirá trabajando para ampliar el parque público de vivienda, a través del Plan Local de Vivienda que se está elaborando y en colaboración con la Generalitat y otras administraciones.