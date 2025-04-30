Detienen al pirómano que incendió 9 establecimientos de Cambrils

Imagen de uno de los locales afectados por uno de los incendios en Cambrils.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Cambrils detuvieron el lunes a un hombre de 33 años, como presunto autor de los delitos de daños e incendio en nueve inmuebles, la mayoría restaurantes con terraza y tiendas.

Los hechos se produjeron la madrugada del pasado viernes, 18 de abril, en la zona más turística de Cambrils. En sólo media hora, se declararon hasta 9 focos de incendio que afectaban cinco restaurantes, dos tiendas, una empresa de construcción y una propiedad privada.

Rápidamente varias patrullas de los mossos y de la Policía Local se dirigieron al lugar. También bomberos que se hizo cargo de apagar los fuegos.

La misma noche, horas más tarde una de las patrullas identificó un hombre cerca de la Riera de Alforja a la altura de la plaza del Ayuntamiento. En el cacheo le localizaron un mechero entre sus pertenencias.

Posteriormente, el Grupo de Delincuencia Urbana se hizo cargo del caso y recogió toda la información posible de los establecimientos y también de las gestiones hechas por la Policía Local. Gracias a estas gestiones, pudieron constatar que el hombre que había sido identificado la noche de los hechos, era el presunto autor de los fuegos.

Los mossos lo detuvieron el lunes al mediodía en Cambrils. Al detenido, a quien le constan una veintena de antecedentes, pasó a disposición del juzgados de instrucción en funciones de guardia de Reus ayer martes.