Cambrils escenario de cuatro incendios en varias terrazas de restaurantes en pocos minutos

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cuatro restaurantes de Cambrils han sido escenario de cuatro incendios esta madrugada del viernes. Los Bombers de la Generalitat han recibido el primer aviso a las 03.30 horas y han movilizado una dotación hasta un local en la avenida Diputació. Allí quemaban varias sillas y mesas del exterior del establecimiento.

El segundo aviso ha estado a las 03.39 horas en la calle Frederic Mompou, donde también quemaba la terraza de un local de restauración. Una dotación de bomberos se ha encargado de la extinción del fuego.

El cuerpo de emergencias ha recibido otro aviso en las 03.46 y se ha desplazado hasta el local de comida rápida McDonald's donde también quemaba su terraza. Finalmente, el último aviso lo han recibido a las 03.48 horas por otra terraza afectada en la avenida Països Catalans. En cada uno de los servicios han intervenido una dotación.