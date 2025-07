El PSC de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant rechaza la construcción de un segundo MTI en la nuclear

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El PSC de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha rechazado la construcción de un segundo Almacén Temporal Individualizado (MTI) en la central nuclear de Vandellòs I. Esta central detuvo su actividad el año 1989 a raíz de un accidente y los residuos actualmente se encuentran en Francia.

Los socialistas han presentado alegaciones al proyecto porque el POUM vigente prevé que el sol donde se tiene que levantar el almacén sea de uso urbano. «No queremos hipotecar el futuro de este espacio», ha expuesto el concejal Gerard Martín. Aparte, la formación también considera que dos MTI suponen un riesgo y unos costes más altos que uno solo.

El nuevo MTI tiene que acoger los residuos procedentes de Francia además de los que se obtengan durante la tercera fase de desmantelamiento que se tiene que llevar a cabo la próxima década. Según los planes de Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos nucleares, en 2026 se tiene que licitar el MTI y se tienen que iniciar las obras, que se acabarían en 2027. Se situaría en torno a la misma central de Vandellòs I. Paralelamente, ya ha proyectado el almacén de Vandellòs II, también dentro de su ámbito. En medio de las dos centrales hay unos terrenos, también reservados para la actividad nuclear.

La posición del PSC es que los cuatro contenedores que tienen que volver de Francia vayan al almacén de Vandellòs II «que es muy grande y que, además, tiene capacidad de ampliación», han defendido. Desde el grupo municipal han argumentado el rechazo no sólo por una cuestión municipal, sino también económica, ya que habría un MTI para 73 contenedores y otro para cuatro. «¿Hacen falta 12 millones de euros, y el mantenimiento posterior, para hacer este segundo almacén? Nosotros entendemos que no, a nivel económico no tiene ningún tipo de sentido», ha dicho Martín.

A la vez, los socialistas han criticado una «falta de liderazgo flagrante» por parte del equipo de gobierno porque la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) no ha presentado alegaciones al proyecto. El ejecutivo municipal explicó la semana pasada que también habían presentado alegaciones, en unos términos similares.