Víctor López: «Queremos que los niños vean que con la educación pueden salir de la precariedad»

¿Cómo nace Kolam?

«La ONG nació en el 2015, después de que Raquel y yo hiciéramos un viaje a India, donde quedamos un poco sorprendidos, ya que la pobreza que se ve allí es muy dura. A medida que íbamos recorriendo el país, nos nació la idea de que podíamos hacer algo para intentar mejorar la vida de algunas personas. Cuando volvimos a España, empezamos a registrar la ONG y establecer contactos en India. Para trabajar allí necesitábamos una entidad local, y contactamos con varias con las que teníamos objetivos similares. Con todo, la idea era, y sigue siendo, tener el proyecto controlado, porque India es un país donde la transparencia no es su máxima. Digamos que nuestro proyecto tiene una contabilidad aparte, el dinero que ponemos está siempre localizado».

¿Cuáles son las principales dificultades con las que os encontrasteis durante el inicio?

«La primera barrera es el idioma: allí hablan hindi o mervari, que es la lengua local. En teoría el inglés es idioma oficial en India, pero no todo el mundo lo sabe hablar. El segundo obstáculo son las maneras de hacer, porque nosotros tenemos una visión de las cosas que allí es diferente. Tienes que tener en cuenta que tú estás en otro país, y no puedes imponer tu manera de hacer, pero sí que puedes dar una visión diferente. Por ejemplo, nosotros empezamos con una casa de acogida, y que los niños vivan allí depende del permiso de la familia, que también les puede casar o enviarles a trabajar».

¿Qué papel tiene el gobierno de India en el funcionamiento de las ONG?

«No tienes ningún tipo de apoyo gubernamental y cada vez nos encontramos con más dificultades para hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, el gobierno hizo un cambio de legislación en lo referente a las ONG locales que pueden recibir fondos de fuera de India. Las entidades necesitan un permiso especial para recibir fondos de un país extranjero, denominado FCRA; el cambio de legislación endureció la obtención de este permiso, y hay muchas organizaciones que tuvieron que dejar de trabajar en India por eso».

Como has dicho, la casa de acogida fue de los primeros proyectos que arrancasteis. ¿Cuál es su función?

«La casa es un centro de acogida donde se ofrece de todo a los niños. Ellos van a la escuela pública del barrio, pero nosotros también tenemos un aula de refuerzo que actúa como centro de educación oficial, abierta a todo el mundo. Esta nos ayuda mucho, porque la primera escolarización es muy complicada, ya que los centros públicos tienen derecho de admisión, y, como que dan por supuesto que un niño que vive en situación de pobreza no acabará el curso, no lo aceptan. Entonces, los niños vienen a nuestra aula, estudian, y, una vez tienen el curso aprobado, ya es más fácil que sean admitidos a la escuela pública. Una vez allí, como es la primera vez que van a clase y llevan un retraso escolar, se desmotivan. Otra de nuestras tareas es intentar que los niños no dejen la escuela».

¿Cómo motiváis a los niños para que se queden en la casa de acogida y en la escuela?

«Todo los niños que viven allí quieren volver con los padres. Por eso hacemos que la casa de acogida sea muy abierta a las familias, que puedan venir a ver a sus hijos, y que estos puedan ir a su casa un rato. Por otra parte, hacemos mucho trabajo de proyección; por ejemplo, les preguntamos a los niños de qué quieren trabajar cuando sean grandes. Si nos dicen policía, pues les explicamos que se tienen que sacar los estudios. Queremos que vean que con la educación pueden salir de la precariedad».

¿Cómo se consigue convencer a unos padres de que sus hijos tienen que estudiar?

«Es muy difícil, porque ya no es sólo la mentalidad que tienen, sino que la situación lleva a las familias a enviar a los niños a trabajar. Entonces es complicado hacer entender que la educación es una inversión de futuro. Aquí vemos muy claro que si estudias, dentro de unos años tendrás un buen trabajo, pero para ellos es demasiado tarde. Por eso, por ejemplo, a la familia les decimos que su hijo quiere ser policía, y que cobrar más será bueno para la familia. En India no hay ningún sistema de pensiones, entonces, cuando los padres no puedan trabajar, los tendrá que mantener el niño con su sueldo, y que cobre más dinero repercutirá de buena manera a la familia. Con todo, es muy complicado. Hay familias que hace tantos años que lo intentamos, que los niños ya no están en edad escolar».

¿Cómo se traslada esta situación al proyecto que tenéis para alfabetizar a mujeres adultas?

«Tenemos casos de mujeres que se han animado a seguir estudiando y se han sacado el graduado escolar. Es muy importante hacer esta tarea de sensibilización y de empoderamiento de la mujer, porque al final repercute en los niños. También hacemos promoción que las mujeres hagan asociaciones, y realizamos talleres de autoempleo. Les enseñamos a hacer bisutería o incienso, que se vende mucho. No es el gran trabajo, pero el producto se puede hacer desde casa, la mujer gana un dinero y ya tiene alguna cosa que aportar a la economía familiar, además de tener más poder en las decisiones del hogar».

Otro de vuestros proyectos es el de agricultura sostenible, donde también se empodera a la mujer.

«Junto con nuestra contraparte local, identificamos a los agricultores de la zona y dimos semillas a 100 familias, herramientas, formación en agricultura, y seguimiento por parte del agricultor. Estas semillas son una fuente de alimentación, y después todo el excedente lo pueden vender. Las familias han formado una especie de cooperativa, donde se apunta los kilos de excedente que aporta cada persona y después se vende en la ciudad y se reparten los beneficios según el excedente dado. Nos dimos cuenta de que las mujeres, que se ocupan del huerto, conseguían mensualmente más dinero que los hombres. Por otra parte, trabajamos para que se hagan grupos de mujeres, para que su opinión tenga peso en la comunidad. También hacemos sensibilización a los hombres, que es donde está el problema realmente; se les enseña a que tanto la mujer y el hombre son iguales y aportan lo mismo».