Marc Miralles: «Lo que falla es que tampoco se está potenciando a que los jóvenes se puedan hacer agricultores»

¿Qué lo llevó a crearse el perfil a las redes sociales para empezar a colgar vídeos?

«Empezó por una broma entre amigos. Algunos de ellos tienen canales de YouTube y me animaron a hacerlo. Siempre me han dicho que me sé expresar bien y, al empezar con el huerto, me dijeron que publicara vídeos dando consejos para enseñar a la gente.

Entonces, iba publicando vídeos y he ido aprendiendo a lo largo del tiempo. La idea era enseñar a la gente cómo se hacían las cosas y poder ayudarlos».

¿Cómo empezó su pasión por la agricultura?

Fue a partir de la pandemia, antes no me había llamado la atención. De pequeño, entre los 5 y 7 años, acompañaba a mi abuelo al huerto, pero fue a raíz de empezar a tener un par de torretas de tomateras por la pandemia cuando me empezó a gustar. Ahora he empezado a llevar las fincas de mis abuelos, que están en Mont-roig del Camp».

¿Por qué cree que hay pocos jóvenes agricultores?

La agricultura está en un momento muy pésimo, aquí si hiciéramos lo que han hecho en Francia nos llevarían a prisión. Los precios no están acompañando nada, por eso es muy difícil que los jóvenes se fijen en la agricultura, la situación no está mucho bien. Yo creo que lo que falla es que tampoco se está potenciando en que los jóvenes se puedan hacer agricultores».

¿Conoce a alguien de su edad que sí que se dedique?

«De mi edad no conozco a nadie. Conozco a un chaval de 20 años que va a mi clase y mis amigos me ayudan algunas veces con mi huerto y estoy muy contento por eso».

¿Qué opina su entorno familiar del hecho de que haga vídeos por internet?

«Mis padres están muy contentos y orgullosos del hijo que tienen. Les gusta que enseñe el huerto. Les fincas se iban a vender y nunca habrían dicho que las acabaría cogiendo yo, mi familia no se lo esperaba».

¿Por qué ecológico?

«Queremos que los productos sean naturales. El huerto urbano y el de casa sueño 100% ecológicos y las fincas están en proceso de transición desde hace 3 años, para poder ser completamente ecológicas también, ya que la tierra está mal y se tiene que recuperar. Entonces, no se puede decir que las fincas son ecológicas al 100% hasta dentro de dos años porque también me falta el certificado».

¿En casa cultiva todo el año?

«Con el huerto urbano todo el año. Lo tenía en reposo para poder volver a plantar en primavera».

¿Cree que todo el mundo puede empezar a cultivar?

Yo pienso que no hay excusa para no cultivar, aunque esté en una torreta en el balcón de tu casa. Todo el mundo puede empezar a cultivar si es lo que desea».

¿Cómo se ve dentro de unos años?

«Me veo dedicando mi tiempo a todas las fincas porque a mí eso me llena mucho. El instituto también es una cosa que me llena. Tengo profesores que me ayudan si tengo alguna duda.

Al acabar el instituto me gustaría ir a estudiar la carrera de ingeniería agrónoma a Lleida para poder seguir formándome. Ahora, todas las fincas las llevo yo, pero no lo tengo como me gustaría porque no le puedo dedicar todo el tiempo necesario. Lo podría tener en un 100%, pero ahora mismo está a un 85% y este es mi objetivo dentro de unos años».

