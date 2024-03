La literatura inundará Cambrils con el programa ‘Dies de llibres’

Publicado por REDACCIÓN

El programa literario Dies de Llibres, que se celebrará del 3 al 24 de abril, traerá a Cambrils más de una veintena de propuestas culturales. Este año la programación incluye 11 presentaciones de libros, un recital poeticomusical, una lectura de poemas, una hora del cuento, una obra de teatro, una charla sobre bailes hablados y cultura popular, el mercado de Sant Jordi y el baile de sardanas, un espectáculo de calle y dos cursos de narrativa.

Con respecto a las presentaciones de libros, este año cubren estilos literarios y temáticas diversas, como la novela, la historia, la intriga, la poesía, la naturaleza, las técnicas para fomentar la lectura o incluso la visión multimedia. Les primeras novedades editoriales que se presentarán serán los libros Visió Multimèdia del director de documentales Carles Prats y Palabras Ojos del periodista cultural y cineasta Juan Bufill. También se presentará Las Nieves Del Tiempo. Sentencias de un amor vivo contra un decreto de Roberto González Klawitter, Vides Paralel·les de Rosa Pàmies Ollé, Em dic Arpa de Anna Amigó Vilalta y Laura Magrinyà Panadés y Escric el teu nom de Lluís Aragonés y Joana-Alba Cercós.

El programa también incluye la presentación de Aventura no deseada 2: La Daga de Ana Maria Franquet Monllau, Rodari 2.0 Tècniques creatives per fomentar l’escriptura a casa i a l’aula de Jordi Folck y L'Odissea d'Homer de Meritxell Blay, autora y Genie Espinosa, ilustradora. Les tres últimas presentaciones programadas son Guia de papallones per nois i noies de Marius Domingo de Pedro y Coia Dols de Campanera, El dia de l'Escórpora, de Miquel Bonet i Morir dos veces de Alejandro Seral.

Aparte de las presentaciones, el programa ofrece un amplio abanico de actividades relacionadas con la literatura y la cultura. La primera cita, el 9 de abril, será un recital poeticomusical a cargo de Jaume Clatayud y Vicente Monera dedicado a Joan Salvat-Papasseit. Siguiendo con la poesía, el 18 de abril Perla Tuset Ramon García Mateos hará una lectura de poemas acompañados de la guitarra de Eduardo Sánchez. Para los más pequeños, el 19 de abril estará La hora del conte con taller de Loli Bertran en la Biblioteca, y el 21 de abril la compañía Teatre Nu presentará la obra Contes Meravellosos en el Teatro del Casal.

Como cada año, el 23 de abril habrá el tradicional mercado de libros y rosas de Sant Jordi y el baile de sardanas de la Associació Amics de la Sardana de Cambrils y la Cobla Maricel. Por la tarde, la compañía SCampi qui pugui ofrecerá el espectáculo PIGS en el paseo marítimo. Al día siguiente, el Centro Cultural acogerá una charla sobre bailes hablados y cultura popular. Además, se han programado dos cursos de narrativa impartidos por el escritor Jordi Ledesma.