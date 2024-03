La literatura inundarà Cambrils amb el programa ‘Dies de llibres’

detail.info.publicated REDACCIÓ

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El programa literari Dies de Llibres, que se celebrarà del 3 al 24 d’abril, portarà a Cambrils més d’una vintena de propostes culturals. Enguany la programació inclou 11 presentacions de llibres, un recital poeticomusical, una lectura de poemes, una hora del conte, una obra de teatre, una xerrada sobre balls parlats i cultura popular, el mercat de Sant Jordi i la ballada de sardanes, un espectacle de carrer i dos cursos de narrativa.

Pel que fa a les presentacions de llibres, enguany cobreixen estils literaris i temàtiques diverses, com la novel·la, la història, la intriga, la poesia, la natura, les tècniques per fomentar la lectura o fins i tot la visió multimèdia. Les primeres novetats editorials que es presentaran seran els llibres Visió Multimèdia del director de documentals Carles Prats i Palabras Ojos del periodista cultural i cineasta Juan Bufill. També es presentarà Las Nieves Del Tiempo. Sentencias de un amor vivo contra un decreto de Roberto González Klawitter, Vides Paral·leles de Rosa Pàmies Ollé, Em dic Arpa d’Anna Amigó Vilalta i Laura Magrinyà Panadés i Escric el teu nom de Lluís Aragonés i Joana-Alba Cercós.

El programa també inclou la presentació d’Aventura no deseada 2: La Daga d’Ana Maria Franquet Monllau, Rodari 2.0 Tècniques creatives per fomentar l’escriptura a casa i a l’aula de Jordi Folck i L’Odissea d’Homer de Meritxell Blay, autora i Genie Espinosa, il·lustradora. Les tres últimes presentacions programades són Guia de papallones per nois i noies de Marius Domingo de Pedro i Coia Dols de Campanera, El dia de l’Escórpora, de Miquel Bonet i Morir dos veces d’Alejandro Seral.

A banda de les presentacions, el programa ofereix un ampli ventall d’activitats relacionades amb la literatura i la cultura. La primera cita, el 9 d’abril, serà un recital poeticomusical a càrrec de Jaume Clatayud i Vicente Monera dedicat a Joan Salvat-Papasseit. Seguint amb la poesia, el 18 d’abril Perla Tuset Ramon García Mateos farà una lectura de poemes acompanyats de la guitarra d’Eduardo Sánchez. Pels més petits, el 19 d’abril hi haurà L’hora del conte amb taller de Loli Bertran a la Biblioteca, i el 21 d’abril la companyia Teatre Nu presentarà l’obra Contes Meravellosos al Teatre del Casal.

Com cada any, el 23 d’abril hi haurà el tradicional mercat de llibres i roses de Sant Jordi i la ballada de sardanes de l’Associació Amics de la Sardana de Cambrils i la Cobla Maricel. A la tarda, la companyia Campi qui pugui oferirà l’espectacle PIGS al passeig marítim. L’endemà, el Centre Cultural acollirà una xerrada sobre balls parlats i cultura popular. A més, s’han programat dos cursos de narrativa impartits per l’escriptor Jordi Ledesma.