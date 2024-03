Meteoprades busca qui agafi el relleu

Durant l’última nevada que va afectar el Camp de Tarragona, el passat 3 de març, més de 7.000 persones es van connectar a les càmeres de Meteoprades per veure la neu a les Muntanyes de Prades. I aquest no és el màxim, perquè han arribat a tenir pics de prop de 40.000 persones, explica l’Eduard Marimon.

Ell és un dels dos membres que mantenen en funcionament aquest servei, que disposa d’una extensa xarxa d’estacions meteorològiques i webcams (32 i 29, respectivament), repartides pels municipis de les Muntanyes de Prades i també algun altre que cau fora del llindar. Meteoprades naixia el gener de 2010.

Catorze anys després, l’Eduard i el seu company de servei, Robert Anglès, senten que necessiten trobar algú que els agafi el relleu: «Tant el Robert com jo ens estem fent grans, i ja no donem l’abast. Mantenir Meteoprades és molta feina, i nosaltres ja no som els de fa quinze anys», explica l’Eduard. La seva feina, detalla, consisteix a mantenir en servei les estacions meteorològiques i les webcams, així com a la recollida de dades. Tot plegat, assegura, ho fan de manera voluntària i com a feina complementària a les seves professions.

I els números, admet l’Eduard, no caben de sortir: «Ara els ajuntaments ens ajuden i hem aconseguit acabar l’any més o menys en paus, però sempre hi acabem posant alguna cosa. I això, al final, no és sostenible». Ara, mirant en perspectiva, l’Eduard admet que «potser ens ha faltat alguna persona especialista en màrqueting que ens hagués ajudat a vendre millor el projecte».

Sigui com sigui, la perspectiva és que, d’aquí a pocs anys, si ningú els demana de continuar, Meteoprades podria ser història. «En principi em prejubilaré a finals d’any. Això vol dir que podria tenir més temps per dedicar a Meteoprades, però la veritat és que em costarà», confessa l’Eduard.

També assegura que tot aquest temps hi han treballat perquè veuen que «hi ha molta gent que ens segueix i ho fa servir», però també avisa que ha arribat el moment que ho agafi algú altre. «Per fer aquesta feina no cal tenir grans coneixements, només posar-hi una mica d’interès i de ganes, i estar disposat a dedicar-hi hores».

Abans de tancar del tot, però, l’Eduard voldria acabar un projecte que fa temps que li ronda: «Vaig començar a escriure un llibre, no només de l’evolució del projecte de Meteoprades, sinó també sobre el clima de les Muntanyes de Prades. M’agradaria acabar-lo algun dia, perquè inclourà moltes dades que no s’haurien de perdre».