Calatayud firma el decreto para cerrar la residencia de les Borges del Camp

El Ayuntamiento de les Borges del Camp ya ha iniciado los trámites administrativos para cerrar la residencia Mare de Déu de la Riera. Así pues, el alcalde del municipio, Joaquim Calatayud, firmó, el pasado 29 de noviembre, el decreto de inicio del expediente de supresión del servicio de residencia asistida para personas mayores dependientes. Sin embargo, el alcalde afirma que «no tenemos ninguna fecha límite, dependemos del departamento de Acción Social, que es con quien nos tenemos que coordinar a fin de que puedan reubicar a todos los residentes». Calatayud insiste en el hecho de que «no cerraremos la residencia hasta que los hayan recolocado a todos».

Núria Cabré, una familiar afectada por el futuro cierre, denuncia la «mala gestión» del consistorio, ya que según explica «si el mantenimiento se hubiera hecho cada año, no estaríamos en este punto» e insiste en el hecho de que «el alcalde parece haber tenido la idea de cerrar la residencia desde hace muchos años, tal como demuestra la falta de mantenimiento en la residencia desde la emisión del decreto de residencias 205/2015, es decir, desde ya hace ocho años».

Al mismo tiempo, Cabré asegura que, después de hablar con Derechos Sociales, «el decreto no tiene fecha límite de ejecución y si se va haciendo el mantenimiento y se mejoran las cosas urgentes, no nos cerrarán la residencia». Por lo tanto, tal como señala Cabré, «no habría que hacer el proyecto que nos ha presentado el Ayuntamiento, que es una residencia nueva con un coste elevado –1,9 millones de euros sin IVA–, sino ejecutar las actuaciones urgentes, que tienen un coste aproximado de 300.000 euros, y después hacer el resto poco a poco, año tras año».

«Dejadez» y reubicación

Por su parte, tal como publicó Diari Més, desde el consistorio destacaban el pasado noviembre que «la situación real es que no podemos hacer frente a las inversiones para cumplir con la normativa si nadie invierte». En esta línea, los familiares exponen que «según hemos podido saber, las ayudas de los Next Generation se presentaron como una memoria en lugar de un proyecto, y por eso no se las concedió».

Por otra parte, Cabré apunta que «tienen la residencia olvidada». «Hace un tiempo se adquirió un ascensor que se encuentra en un almacén, pero no está instalado porque no presentaron los papeles para reclamar la ayuda para ponerlo», explica Cabré, lamentando «la dejadez que el consistorio tiene hacia la residencia». Con respecto a la reubicación de los residentes, el alcalde apunta que «es competencia del departamento de Acción Social», pero Cabré, preocupada, insiste en que «a nosotros nadie nos ha dado información, ni el departamento ni el Ayuntamiento, sólo sabemos que cerrarán el centro».

En este sentido, la familiar explica que «la primera intención era que se pudieran reubicar entre Reus y Tarragona, pero con el cierre del ICASS en Reus no sabemos nada», añadiendo que «estamos viendo que si tienen que colocar a toda la gente de Reus, enviarán a nuestros familiares al Vendrell, Móra o a poblaciones lejos de casa». Por estos motivos, los familiares afectados «estamos recogiendo firmas y dando voz al pueblo y luchando para que no nos cierren la residencia».