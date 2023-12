Calatayud firma el decret per tancar la residència de les Borges del Camp

L’Ajuntament de les Borges del Camp ja ha iniciat els tràmits administratius per tancar la residència Mare de Déu de la Riera. Així doncs, l’alcalde del municipi, Joaquim Calatayud, va firmar, el passat 29 de novembre, el decret d’inici de l’expedient de supressió del servei de residència assistida per a gent gran dependent. Tot i això, el batlle afirma que «no tenim cap data límit, depenem del departament d’Acció Social, que és amb qui ens hem de coordinar per tal que puguin reubicar a tots els residents». Calatayud insisteix en el fet que «no tancarem la residència fins que els hagin recol·locat a tots».

Núria Cabré, una familiar afectada pel futur tancament, denuncia la «mala gestió» del consistori, ja que segons explica «si el manteniment s’hagués fet cada any, no estaríem en aquest punt» i insisteix en el fet que «el batlle sembla haver tingut la idea de tancar la residència des de fa molts anys, tal com demostra la manca de manteniment a la residència des de l’emissió del decret de residències 205/2015, és a dir, des de ja fa vuit anys».

Alhora, Cabré assegura que, després de parlar amb Drets Socials, «el decret no té data límit d’execució i si es va fent el manteniment i es milloren les coses urgents, no ens tancaran la residència». Per tant, tal com assenyala Cabré, «no caldria fer el projecte que ens ha presentat l’Ajuntament, que és una residència nova amb un cost elevat –1,9 milions d’euros sense iva–, sinó executar les actuacions urgents, que tenen un cost aproximat de 300.000 euros, i després fer la resta a poc a poc, any rere any».

«Deixadesa» i reubicació

Per la seva banda, tal com va publicar Diari Més, des del consistori destacaven el passat novembre que «la situació real és que no podem fer front a les inversions per complir amb la normativa si ningú hi inverteix». En aquesta línia, els familiars exposen que «segons hem pogut saber, les ajudes dels Next Generation es van presentar com una memòria en lloc d’un projecte, i per això no se’ls va concedir».

D’altra banda, Cabré apunta que «tenen a la residència descuidada». «Fa un temps es va adquirir un ascensor que es troba en un magatzem, però no està instal·lat perquè no van presentar els papers per reclamar l’ajuda per posar-lo», explica Cabré, lamentant «la deixadesa que el consistori té cap a la residència». Pel que fa a la reubicació dels residents, l’alcalde apunta que «és competència del departament d’Acció Social», però Cabré, amoïnada, insisteix que «a nosaltres ningú ens ha donat informació, ni el departament ni l’Ajuntament, només sabem que tancaran el centre».

En aquest sentit, la familiar explica que «la primera intenció era que es poguessin reubicar entre Reus i Tarragona, però amb el tancament de l’ICASS a Reus no sabem res», afegint que «estem veient que si han de col·locar tota la gent de Reus, enviaran els nostres familiars al Vendrell, Móra o a poblacions lluny de casa». Per aquests motius, els familiars afectats «estem recollint firmes i donant veu al poble i lluitant perquè no ens tanquin la residència».