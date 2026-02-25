Diari Més

El Museo Casteller de Cataluña recibe a más de 26.000 visitantes en el 2025, de los que un 21% son extranjeros

El equipamiento registra un crecimiento de un 44% de público escolar con respecto al 2024, con 2.500 alumnos

Imagen del interior del Museo Casteller de Cataluña en Valls.ACN

ACNAgència de notícies

El Museo Casteller de Cataluña ha recibido a 26.218 personas en el 2025, en el segundo año de funcionamiento del equipamiento de Valls. De estos, 18.927 son visitantes con entrada a las exposiciones del museo, y representan un incremento del 1,5% con respecto al 2024.

El 71,4% del público es catalán, principalmente de las demarcaciones de Tarragona (41,4%) y Barcelona (23,9%), a las que se añaden Girona (2,9%) y Lleida (1,7%). Con todo, 3 de cada 10 visitantes son extranjeros, entre los que destacan los procedentes de Francia (8,3%), Alemania (3,5%) o Italia (2,6%).

Uno de los indicadores más positivos es el crecimiento del público escolar, con 2.500 alumnos, de 114 centros educativos de toda Cataluña. Eso supone un aumento del 44% con respecto al año pasado. Por lo que hace a los visitantes de otros puntos del estado español representan en global un "significativo" 7,3%.

El público casteller también tiene un peso específico, ya que, durante el 2025, 685 personas de 35 grupos visitaron el museo. Aparte de los visitantes, casi 7.300 personas más han asistido a actividades que ha acogido el equipamiento.

