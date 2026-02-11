El Convent de les Arts estrena temporada

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La temporada de invierno -primavera del Convent de les Arts de Alcover está definida por una programación diversa, ambiciosa y dirigida a todos los públicos, que combina música, teatro, magia, circo y actividades culturales arraigadas en el territorio. Entre los nombres propios que destacan en esta nueva temporada están las actuaciones de Anna d'Ivori, Bewis de la Rosa y el mago Jordi Caps, ganador de Got Talent España, que convertirán el equipamiento en uno de los principales polos culturales del Camp de Tarragona durante los próximos meses.

La nueva programación arrancará el sábado 21 de febrero con la primera Muestra de Teatro Amateur, una apuesta clara por el talento local y comarcal. El Grupo de Teatre La Resclosa de Alcover abrirá el certamen con Bar Manolu, mientras que el día siguiente será el turno del Grupo de Teatre La Moixera de la Selva del Camp. El siguiente fin de semana, el Grupo TEBAC de Reus y la Compañía DRAMEDIA de Riudoms completarán una muestra que quiere poner en valor la vitalidad del teatro amateur.

El domingo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Convento acogerá el concierto de Anna d'Ivori y su banda. El artista presentará Lux et Umbra, un espectáculo basado en las canciones de su tercer disco de estudio, Eclipsi. La música seguirá siendo protagonista con Bewis de la Rosa, que el viernes 22 de mayo, dentro del 15.º aniversario del festival La Terrasseta, llevará a Alcover su segundo trabajo, La Llar a la Linde, un directo fresco y comprometido con la realidad de las áreas rurales. La Noche Lírica, prevista para el domingo 14 de junio, reunirá los Amics de la Música de Valls y las Joventuts Musicales del Alt Camp en una velada dedicada a las grandes arias y canciones.

La magia también tendrá un papel destacado con la visita de Jordi Caps, que el domingo 31 de mayo ofrecerá tres sesiones de magia de cerca, pensadas para grupos de 45 espectadores.

En el ámbito teatral destaca el preestreno de La curva del tiempo, una comedia dramática sobre el amor, la pérdida y la memoria que, después de triunfar en Buenos Aires, iniciará en Alcover su gira europea el 15 de marzo. El teatro de calle llegará el 11 de abril con Aquí, de la Cía. Llum de Fideu, mientras que las propuestas familiares y de circo completarán la programación. La temporada también mantiene las citas tradicionales, como la festividad de Sant Jordi, la Noche de Museos o el Ciclo Gaudí de cine, e incorpora propuestas singulares como la Fiesta de la Caricatura con Joan Vizcarra.