'A la freska' de Figa Flawas encabeza el ranking de los videoclips en catalán más vistos en YouTube en 2025

A la freska de Figa Flawas es el videoclip en catalán más visto en YouTube en 2025 con cerca de' 1,4 millones de reproducciones. Es el segundo año consecutivo que el dúo vallense lidera la lista, después de que en el 2024 ganara con los 3,4 millones de La Marina sta morena.

El segundo lugar está para The Tyets con Tàndem, que registra 695.200 visualizaciones y completa el podio La penúltima de La Fúmiga con 481.700. Ivan Herzog sigue a los valencianos con Et prometo que alcanza 410.200 reproducciones. Los clips en catalán publicados en 2025 acumulan 17,5 millones de visualizaciones, un 42% menos que en 2024. Es el peor dato desde el 2020, cuando se llegó a los 16 millones y la cuarta peor desde que Enderrock empezó a hacer el ranking ahora hace 10 años.

El ranking también incluye el despido de Stay Homas con Figa Flawas Espurna con 398.000 reproducciones, Suu con Tan clar con 375.700, Doctor Prats con Aeróbic con 354.000 y los Catarres con La fortuna y la colaboración valenciana entre Naina y La Fúmiga No sé ballar con 342.000.

Otros videoclips que destaca la lista son las propuestas familiares de El Tarro Pequeño con Sóc l'unicorn y Els Atrapasomnis con Renta't les dents' así como las piezas audiovisuales de Alfred Garcia y Álvaro Soler Estrella. Los 100 videoclips en catalán más vistos han sumado 13.556.100 reproducciones y representan un 79% del total de consumo de clips en catalán publicados este año.

Los clips de The Tyets , los más reproducidos

Aunque Figa Flawas han ganado el ranking de reproducciones de videoclips en catalán, la lista de Enderrock destaca que los de Mataró The Tyets son los artistas con más videoclips vistos en la plataforma. Todo, con cuatro clips que han acompañado el lanzamiento del nuevo disco Cafè pels més cafeteros: Tàndem, Si ho deixéssim tot, Camila (con Estopa) y A fora plou. Estos clips ocupan respectivamente las posiciones 2, 4, 11 y 22 del ranking.

Los clips de Figa Flawas y The Tyets suman 3.100.000 visualizaciones y representan cerca del 18% del total de reproducciones de videoclips en catalán producidos durante el 2025.