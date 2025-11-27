Figa Flawas presenta una gira especial de ocho conciertos para cerrar 'La calçotada'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los vallenses Figa Flawas han presentado su nueva gira L'última arrancada, un tour muy especial de ocho conciertos irrepetibles en un formato insólito. En este Pep Velasco y Xavi Cartanyà estarán acompañados de once músicos y cuatro bailarines encima del escenario y ofrecerán un espectáculo único.

Los vallenses actuarán únicamente seis veces en Cataluña -Cabró Rock (Vic), Canet Rock, Festiuet (Salou), Empordà Music Festival (La Bisbal d'Empordà), Castañada del Cabrón Rock (Montmeló) y Calçofest (Valls)-, una en la Comunidad Valenciana (Pirata Beach Festival, Gandía) y una en Mallorca (Parc n'Hereveta, Porreres).

El nombre de la gira se inspira en el «primer arranque», el acto que marca el inicio oficial de la temporada de calçots en Valls. Figa Flawas lo han reinterpretado como L'última arrancada de la furgoneta que los ha llevado a más de ciento setenta conciertos durante los dos años de gira de su primer disco, La calçotada.

Para esta gira, Figa Flawas como directores artísticos y el productor Genís Trani como director musical, han preparado un formato ampliado y festivo con una banda de primer nivel integrada por músicos provenientes de proyectos tan diversos como Alizzz, Las Karamba, Chiara Oliver, Juantxo Skalari, Mushka, Horny Section o The Penguins: Òscar Ribera Topata estará a la batería, Ahylin Bruno a la percusión, Lluís Borrell al bajo, Kei Traïd al piano, Marina Planellas al trombón, Alba Pujals al trombón, Marina Feliu a la trompeta, Aitor Franch al saxo, Pere Prats a la guitarra, Albert Muñoz a la guitarra y Adriana Garcia a los coros. La formación se completará con los cuatro bailarines habituales, que elevarán todavía más el carácter festivo y visual del directo.

Figa Flawas despedirán así dos años de una intensidad excepcional. Han hecho 170 conciertos por Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares en fiestas mayores y festivales como Festival Cruïlla, Vida Festival, Porta Ferrada, Cap Roig, Sons del món, los valencianos Festivern y BigSound y los mallorquines Satèl·lit y Sensenom... han colgado el cartel de sold out en salas como La Mirona de Salt, la Apolo de Barcelona, El Auditorio de Burjassot de Valencia, la Sala But de Madrid... Aparte, en este periodo han sumado más de 120 millones de reproducciones de sus canciones sólo a Spotify, consiguiendo cuatro Discos de Oro - por Mussegu, Que no s'acabi, Solucions i no problemes y Diabla- y un Disco de Platino por La Marina sta morena.

También han publicado el cortometraje Tot aquest espectacle dirigido por Júlia Coldwell, escrito por Marc Sarrat y protagonizado por Elisabet Casanovas, Jordi Rios, Cesc Casanovas y Estel Ibars, y han recogido reconocimientos como mejor artista en los Premios Enderrock, en los Premios Odeón y en los Premios Drac.

El dúo vallense -Pep Velasco y Xavi Cartanyà- combinará esta gira de despido de etapa con la grabación de su próximo álbum, previsto para el 2027.