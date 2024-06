Valls i Tarragona monopolitzen Sant Joan

Publicado por Carles Cortés Verificado por Creado: Actualizado:

Tradicionalment la temporada castellera sempre començava per Sant Joan a Valls, però els nous temps han acabat amb aquesta premissa. Fins i tot les dues colles de Xiquets de Valls alguns anys han avançat dies i setmanes els seus primers castells de nou o de gamma extra. Tot i això, és una data assenyalada al calendari i la plaça del Blat es converteix en el primer gran escenari de retrobament del món casteller. Un any més, la diada es presenta amb uns programes realment atractius i on la gamma extra pot ser molt protagonista. A més, tindrà un nou al·licient: l’estrena del nou format de rondes vallenques amb l’objectiu de reduir la durada de les diades a la capital de l’Alt Camp.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ambiciona per vuitena temporada consecutiva (pandèmia i represa a banda) els castells de gamma extra. I compte perquè podria ser més d’un. En cartera tenen el 5 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles el 4 de 9 amb folre i pilar i el pilar de 8 també emmanillat. Veurem quants d’ells poden portar a plaça, però algú ja catalogava l’actuació com un Santa Úrsula per Sant Joan. D’especial importància seria per als rosats descarregar el 5 i el 2 perquè no els completen des de la diada del Mercadal de 2019. Lògicament al seu programa també hi ha els dos castells bàsics de nou que podrien arribar ja per la diada de Completes la nit anterior.

La Colla Joves Xiquets de Valls també s’il·lusiona amb la gamma extra. En aquest cas, si les darreres proves van bé els objectius passarien pel 2 de 9 i el pilar de 8 amb folre i manilles. El primer només l’han fet una vegada per Sant Joan l’any 2018, mentre el segon no l’han provat mai un 24 de juny. També entre els seu ventall de castells estan el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el 5 de 8. Aquests dos últims precisament encara no els han portat a plaça aquesta temporada i algun d’ells podria tenir la seva oportunitat també per Completes.

A la tarda l’atenció se centrarà a Tarragona on les dues colles més antigues podrien portar castells de nou. La Jove els assegura, ja que no és cap secret que volen intentar el 3 de 9 amb folre (ja n’han descarregat dos enguany) i el 4 de 9 amb folre, que seria estrena. El tercer castell podria ser el 4 de 8 amb l’agulla o el 5 de 8 i tancaran l’actuació amb pilar de mèrit, possiblement el de 7. De la seva banda, els Xiquets de Tarragona podrien fer l’assalt al 3 de 9 amb folre que porten assajant les darreres setmanes i que no intenten per una diada de Sant Joan des de l’any 2016. També el 5 de 8, que ja han fet a Valls i Tarragona, seria l’altre castell destacat de la jornada.

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, després de consolidar en aquest primer tram de temporada els castells de gamma alta de set, podria assaltar el primer castell de vuit de l’any, el 3 de 8, mentre que els Xiquets del Serrallo es marca com a objectiu tres castells de set i mig en una mateixa actuació. Amb els 5 de 7 i el 4 de 7 amb l’agulla ja descarregats aquesta temporada, el tercer serà una estrena.

L'agenda Sant Pere

Xiquets de Reus

Capgrossos de Mataró

Castellers de la Vila de Gràcia Dissabte 18h, plaça del Mercadal- Reus



Completes

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Colla Joves Xiquets de Valls Diumenge 23.15h, plaça del Blat- Valls



Sant Joan

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Colla Joves Xiquets de Valls Dilluns 13h, plaça del Blat- Valls



Sant Joan

Xiquets de Tarragona

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Xiquets del Serrallo

Colla Castellera SPiSP Dilluns 19.30h, plaça de la Font- Tarragona



Sant Joan

Nois de la Torre

Xiquets de Torredembarra

Castellers d’Altafulla Dilluns 19.30h, plaça Josep Valls Ibern- Torredembarra Dissabte 18h, plaça del Mercadal- ReusDiumenge 23.15h, plaça del Blat- VallsDilluns 13h, plaça del Blat- VallsDilluns 19.30h, plaça de la Font- TarragonaDilluns 19.30h, plaça Josep Valls Ibern- Torredembarra

