La Colla Joves descarrega el primer pd8fm del món casteller del curs

Les dues colles vallenques han descarregat castells de gamma extra i han exhibit un bon nivell de forma en la diada de Sant Joan, que tanca la festa major castellera a la capital de l'Alt Camp. La Colla Joves Xiquets de Valls ha esperat fins l'últim instant per mostrar la seva millor carta i ha descarregat el pd8fm, el primer del món casteller d'aquest curs i la primera construcció de gamma extra de la colla de la temporada.

L'han acompanyat amb el 3d9f, el 4d8p i el 4d9f, aquest darrer únicament carregat. Per la seva banda la Colla Vella dels Xiquets de Valls també s'ha estrenat enguany amb les construccions de gamma extra. N'han assolit dues: el 2d9fm -descarregat- i el 5d9f -carregat-. Les han acompanyades amb el 3d9f i el pd7f.

La Colla Vella ha obert plaça amb el 5d9f. El castell ja ha pujat amb un tremolí important, si bé amb l'entrada de dosos s'ha assentat una mica. Però amb la segona aleta ja s'ha desconfigurat molt per diversos llocs i quan encara no havia acabat de sortir la canalla s'ha trencat pels quarts. Per la seva banda, la Colla Joves ha descarregat un 3d9f de postal. L'estructura l'han dominada en tot moment i l'han convertida pràcticament en un tràmit.

La segona ronda ha anat millor per als rosats, que han afrontat el segon gamma extra de la jornada. En aquest cas el 2d9fm, i amb èxit rotund. Des de bon principi ha quedat clar que anaven per feina i les indicacions que arribaven des de la tècnica ja incitaven a tirar-lo amunt ben ràpid. El castell ha pujat finet i la canalla l'ha coronat amb rapidesa. No obstant, a la baixada ha començat a patir i els quints han hagut de treballar de valent, reforçats per unes grans manilles. Primer gran esclat de la plaça del Blat i celebració joiosa de la colla. Pel què fa als Diables Vermells han descarregat de nou amb gran solvència el 4d8p, tal com ja van fer la nit anterior a la diada de Completes. L'únic moment de dubte ha estat que el pilar s'ha acabat de formar una mica més tard del previst, però l'estructura del quatre ha aguantat amb parsimònia i sense cap dificultat. També el pilar ha estat robust i l'han descarregat sense complicacions.

En tercera ronda la Vella ha apostat pel 3d9f, que ha assolit sense massa dificultats, i fins i tot amb més tranquil·litat que a Completes. La Joves ha tancat les rondes de castells amb el 4d9f. Després d'un intent desmuntat que apuntava bones maneres, a la segona l'han carregat. El castell l'han coronat sense entrebancs però a l'inici de la sortida de la canalla ha perdut la forma en pocs segons. Una de les rengles ha trontollat, els quarts han començat a treballar malament i finalment el castell s'ha trencat, principalment per dalt. La caiguda ha estat lletja ja que membres de la canalla s'han despenjat i han caigut directament a la pinya.

Traca final

Finalment, a la ronda de pilars, els rosats han completat el pd7f amb molta seguretat, un espadat que han pujat un pis respecte la passada nit. I Sant Joan ha acabat amb la gran traca final: el pd8fm de la Colla Joves. La caiguda de tercera ronda no els ha afectat i els Diables Vermells han descarregat el seu primer gamma extra de la temporada i el primer espadat emmanillat del món casteller d'aquest curs. Un pilar que han fet amb majestuositat i una seguretat extraordinària. Sense dubtar, un cop s'ha col·locat el quint, tot ha tirat amunt. Amb l'aleta la plaça ha esclatat però aleshores la sisena ha començat a perdre la posició. Finalment, ho ha pogut salvar i la colla ho ha celebrat amb fervor. Crits de "i Joves, Joves, Joves" entre els vermells per tancar un Sant Joan que deixa bon regust de boca a les dues bandes de la plaça del Blat.

