Aragonès acusa a llla de priorizar el interés de los barones socialistas, la Moncloa y Ayuso en el debate sobre la financiación

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado a Salvador Illa de defender los intereses de los barones socialistas, el gobierno español y el PP en el debate sobre la financiación de Cataluña, una propone que asegura que cuenta con un «anchísimo apoyo». «Creo que demuestra las prioridades de Salvador Illa, que no son los ciudadanos de Cataluña, sino que la Moncloa esté cómodo, los barones del PSOE no se molesten y que Ayuso pueda seguir desarrollando el modelo de un Madrid que fagocita todo el que está en el entorno con una competencia desleal que baja impuestos», ha afirmado en declaraciones a los medios durante una visita a la depuradora de Puigpelat para el Día Mundial del Agua. Por Aragonès, Cataluña «no puede confiar en quien no la defiende».

Aragonès ha asegurado que el Gobierno trabajará para «recuperar el máximo posible de los recursos previstos» en el ámbito medioambiental y, más concretamente, contra la sequía. En este sentido, el presidente ha cargado contra los partidos que no dieron apoyo a los presupuestos catalanes. «Aunque hay formaciones políticas que anteponen los intereses electorales o tácticos a los intereses de país, el Gobierno de Cataluña trabaja para superar estos obstáculos», ha lanzado.

Así, ha reiterado que el Gobierno cuenta con instrumentos «limitados» para destinar a los proyectos que se habían previsto en las cuentas catalanas, aunque ha reconocido que «no es lo mismo» que tener nuevas cuentas. Según Aragonès, en los próximos días harán públicas infraestructuras e inversiones que no se verán interrumpidas para hacer frente a la emergencia climática. Por otra parte, preguntado sobre la posibilidad de tener que hacer pactos con otros partidos después de las elecciones, Aragonès ha insistido en qué «no los contemplan porque espera que la ciudadanía «renueve la confianza» en su ejecutivo.

La depuradora número 550 de Cataluña

Aragonès ha hecho estas declaraciones en el marco de una visita a la nueva depuradora de aguas residuales (EDAR) de Puigpelat, que se convierte en la número 550 de Cataluña. La actuación ha tenido un coste de 2.171.832,88 euros más IVA y permitirá dar apoyo a este núcleo del Alt Camp, así como a las urbanizaciones de La Sínia y els Arcs.

La infraestructura cuenta con espacios donde se elimina biológicamente el nitrógeno presente en el agua mediante un proceso de nitrificación-desnitrificación y un decantador secundario concéntrico. Con respecto a la línea de barros, el tratamiento de estos se hace a través de un proceso de eras de secado que de manera natural, deshidrata y estabiliza el barro purgado del decantador. Una vez tratadas, las aguas se aportarán al Torrent dels Caus. Con esta instalación, la depuración de aguas de Cataluña llega al 97,2% de la población.