Aragonès acusa llla de prioritzar l'interès dels barons socialistes, la Moncloa i Ayuso en el debat sobre el finançament

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat Salvador Illa de defensar els interessos dels barons socialistes, el govern espanyol i el PP en el debat sobre el finançament de Catalunya, una proposa que assegura que compta amb un «amplíssim suport». «Crec que demostra les prioritats de Salvador Illa, que no són els ciutadans de Catalunya, sinó que la Moncloa estigui còmode, els barons del PSOE no es molestin i que Ayuso pugui seguir desenvolupant el model d'un Madrid que fagocita tot el que està a l'entorn amb una competència deslleial que abaixa impostos», ha afirmat en declaracions als mitjans durant una visita a la depuradora de Puigpelat pel Dia Mundial de l'Aigua. Per Aragonès, Catalunya «no pot confiar en qui no la defensa».

Aragonès ha assegurat que el Govern treballarà per «recuperar el màxim possible dels recursos previstos» en l'àmbit mediambiental i, més concretament, contra la sequera. En aquest sentit, el president ha carregat contra els partits que no van donar suport als pressupostos catalans. «Malgrat que hi ha formacions polítiques que avantposen els interessos electorals o tacticistes als interessos de país, el Govern de Catalunya treballa per superar aquests obstacles», ha etzibat.

Així, ha reiterat que el Govern compta amb instruments «limitats» per destinar als projectes que s'havien previst als comptes catalans, tot i que ha reconegut que «no és el mateix» que tenir nous comptes. Segons Aragonès, en els pròxims dies faran públiques infraestructures i inversions que no es veuran interrompudes per fer front a l'emergència climàtica. D'altra banda, preguntat sobre la possibilitat d'haver de fer pactes amb altres partits després de les eleccions, Aragonès ha insistit en què «no els contemplen» perquè espera que la ciutadania «renovi la confiança» en el seu executiu.

La depuradora número 550 de Catalunya

Aragonès ha fet aquestes declaracions en el marc d'una visita a la nova depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Puigpelat, que es converteix en la número 550 de Catalunya. L'actuació ha tingut un cost de 2.171.832,88 euros més IVA i permetrà donar suport a aquest nucli de l'Alt Camp, així com a les urbanitzacions de La Sínia i els Arcs.

La infraestructura compta amb espais on s'elimina biològicament el nitrogen present a l'aigua mitjançant un procés de nitrificació-desnitrificació i un decantador secundari concèntric. Pel que fa a la línia de fangs, el tractament d'aquests es fa a través d'un procés d'eres d'assecatge que de manera natural, deshidrata i estabilitza el fang purgat del decantador. Un cop tractades, les aigües s'aportaran al Torrent dels Caus. Amb aquesta instal·lació, la depuració d'aigües de Catalunya arriba al 97,2% de la població.