Dolors Farré: «Tengo confianza, estamos poniendo el interés de la gente por delante de las siglas»

Publicado por Oriol Aymí Verificado por Creado: Actualizado:

Valls es el único municipio del grupo impulsor impulsor del área metropolitana de Tarragona que no tiene una continuidad territorial con el resto de miembros. ¿Por qué esta insistencia para estar?

«El eje Tarragona-Reus-Valls existe. Y más ahora, que estamos mejor conectados por la A-27. Ahora es el momento idóneo para estar, creo que el área metropolitana está naciendo con una base muy sólida porque estamos dejando de lado los colores políticos. Estamos todos representados, y todos tenemos problemáticas comunes, todo el mundo con su especificidad pero comunes como, por ejemplo, la movilidad o la vivienda».

¿Qué puede aportar Valls en el cesto conjunto?

«Conocimiento, sinergias y complementariedad del turismo de la Costa Daurada, gastronomía e innovación. Tenemos mucho que aportar, una zona industrial muy potente, sin ir más lejos».

¿Y qué puede esperar el ciudadano de Valls de formar parte del área metropolitana?

«Todavía es demasiado pronto para decirlo. Precisamente estamos creando ahora este contenido, las funciones que tendrá que tener. Pero parece claro que aquellas problemáticas que compartimos la mayoría de municipios del Camp de Tarragona serán las prioritarias»

¿Por qué cree que no han tenido éxito otros intentos de mancomunar la acción política en el Camp de Tarragona y por qué motivo cree que ahora sí que puede triunfar?

«Del pasado no puedo decir nada: yo no estaba. Pero ahora puede funcionar porque hemos generado un buen clima de confianza. A mí, por ejemplo, no me encontraréis en la batalla política: mis esfuerzos son en Valls. Y en el Camp de Tarragona, entre las personas que ahora hay al frente de las instituciones, hay un buen entendimiento. Creo que todos estamos poniendo a las personas por delante de las siglas».

¿Ve un organismo nuevo al final de este proceso, una estructura administrativa nueva?

«El tiempo nos dirá hacia dónde tenemos que ir. Ahora es demasiado pronto. De momento, hemos decidido salir adelante bajo el paraguas de la Diputación de Tarragona y con la colaboración de la Generalitat, sin que los ayuntamientos tengamos que aportar recursos y sin estructura de inicio. A mí, eso me da confianza».