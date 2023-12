Dolors Farré: «Tinc confiança, estem posant l’interès de la gent per davant de les sigles»

Valls és l’únic municipi del grup impulsor impulsor de l’àrea metropolitana de Tarragona que no té una continuïtat territorial amb la resta de membres. Per què aquesta insistència per ser-hi?

«L’eix Tarragona-Reus-Valls existeix. I més ara, que estem més ben connectats per l’A-27. Ara és el moment idoni per ser-hi, crec que l’ àrea metropolitana està naixent amb una base molt sòlida perquè estem deixant de banda els colors polítics. Hi som tots representats, i tots tenim problemàtiques comunes, tothom amb la seva especificitat però comunes com, per exemple, la mobilitat o l’habitatge».

Què pot aportar Valls al cistell conjunt?

«Coneixement, sinèrgies i complementarietat del turisme de la Costa Daurada, gastronomia i innovació. Tenim molt a aportar, una zona industrial molt potent, sense anar més lluny».

I què en pot esperar el ciutadà de Valls de formar part de l’àrea metropolitana?

«Encara és massa d’hora per dir-ho. Precisament estem creant ara aquest contingut, les funcions que haurà de tenir. Però sembla clar que aquelles problemàtiques que compartim la majoria de municipis del Camp de Tarragona seran les prioritàries»

Per què creu que no han tingut èxit altres intents de mancomunar l’acció política al Camp de Tarragona i per quin motiu creu que ara sí que pot reeixir?

«Del passat no puc dir-ne res: jo no hi era. Però ara pot funcionar perquè hem generat un bon clima de confiança. A mi, per exemple, no m’hi trobareu a la batalla política: els meus esforços són a Valls. I al Camp de Tarragona, entre les persones que ara hi ha al capdavant de les institucions, hi ha una bona entesa. Crec que tots estem posant les persones per davant de les sigles».

Veu un organisme nou al final d’aquest procés, una estructura administrativa nova?

«El temps ens dirà cap a on hem d’anar. Ara és massa aviat. De moment, hem decidit tirar endavant sota el paraigua de la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de la Generalitat, sense que els ajuntaments haguem d’aportar recursos i sense estructura d’inici. A mi, això em dona confiança».