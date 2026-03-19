Cinco municipios de Tarragona se encuentran entre los 10 más felices de Cataluña

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Vila-seca, Salou, Tarragona, Torredembarra y Altafulla se encuentran al top ten del ranking de los municipios más felices de Cataluña. Se trata del Spain Happy Index 2026 elaborado por Sonneil Homes en motivo del Día Internacional de la Felicidad, que se celebra el 20 de marzo. Esta tabla sitúa Vila-seca (89,21 puntos sobre 100) como el municipio catalán más feliz, seguido de Salou (88,94), Tarragona (88,70), Castelldefels (88,03) y Torredembarra (87,30).

Los primeros puestos del ranking los ocupan ciudades con costa por encima de los que se encuentran en el interior. Vila-seca combina 304 días de sol al año, 60 jornadas de lluvia, una temperatura media de 17 grados y una exposición al viento de 50, además de su proximidad a la costa, servicios y grandes infraestructuras del Camp de Tarragona. Muy cerca aparece Salou, con exactamente el mismo patrón climático y una fuerte base de servicios vinculados a su tamaño, su actividad turística y su conectividad.

En tercera posición se sitúa Tarragona, con 291 días de sol, 47 días de lluvia, una temperatura media de 17 grados y un nivel de viento de 45, reforzando el peso de la capital tarraconense como gran nodo de servicios, educación, transporte y sanidad. Al lado de ella aparecen Castelldefels, con 293 días de sol, 57 días de lluvia, muy poco viento (7) y una temperatura media de 18 grados; y Torredembarra, con 291 días de sol, 47 días de lluvia y una temperatura media de 17 grados.

En las primeras 50 posiciones también aparecen Altafulla (87,28 puntos), Roda de Barà (86,65), Creixell (86,62), Mont-roig del Camp (85,67), El Vendrell (85,60), L'Ametlla de Mar (84,41), Constantí (84,27), La Pobla de Mafumet (84,15), Calafell (84,11), Vilallonga del Camp (84,10), Cunit (83,81) y el Morell (83,54).

El Spain Happy Index confirma que la felicidad en Cataluña no depende de un solo factor. El clima y la proximidad al mar tienen un peso importante Este ranking de Sonneil Homes analiza el nivel de bienestar en más de 8.000 municipios españoles a partir de variables como los días de sol al año, las jornadas de lluvia, la temperatura media, las condiciones de viento, la proximidad a hospitales o aeropuertos y la disponibilidad de centros educativos, además de factores territoriales como si el municipio es costero o de interior. El resultado es un índice de 0 a 100 puntos que permite visualizar cómo se distribuye la felicidad en el territorio español.