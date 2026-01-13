Los municipios de Tarragona que se cuelan entre los más felices de España

Salou y Cambrils se encuentran entre los 80 municipios más felices de España, según un informe elaborado por Azucarera y la consultora YouGov en 2025. Estas localidades costeras de Tarragona no solo atraen a miles de turistas cada año, sino que también destacan por su calidad de vida, patrimonio, gastronomía y bienestar de sus habitantes.

El estudio tenía como objetivo identificar los pueblos que los españoles consideran más felices y ha contado con la participación de 2.200 personas. La encuesta, realizada a través de un formato mixto —con una pregunta abierta y cuatro cerradas—, ha permitido conocer qué municipios generan una mayor percepción de felicidad, independientemente de si los encuestados han estado físicamente en ellos o no.

Salou se sitúa en el puesto 48 del ranking nacional, destacando por varios factores que, según el informe, contribuyen al bienestar tanto de residentes como de turistas. Entre ellos, se encuentran su climatología privilegiada, la amplia oferta de fiestas y actividades, el entorno natural, la amabilidad de su gente, su filosofía de vida, la gastronomía local de calidad, la tranquilidad que se respira y su rico patrimonio cultural.

Por otro lado, Cambrils ocupa el lugar 79 en la lista, consolidando así a la provincia de Tarragona como un referente en calidad de vida y felicidad. Al igual que Salou, Cambrils ha sido valorado positivamente por su estilo de vida relajado, su entorno y su fuerte identidad gastronómica y cultural.