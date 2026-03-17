Tarragona, fuera del ranking de Forbes: ni un solo colegio entre los 100 mejores de España

La provincia de Tarragona se queda fuera del mapa educativo de excelencia tras la publicación del ranking de los 100 mejores colegios de España elaborado por la revista Forbes. La lista, que analiza miles de centros en todo el país, no incluye ni una sola escuela tarraconense, un hecho que llama la atención en un contexto donde la educación privada y multilingüe gana cada vez más peso.

El listado está claramente dominado por centros privados, con una presencia mínima de colegios concertados y la ausencia total de la red pública. Además, la mayoría de las escuelas destacadas comparten un modelo educativo basado en el multilingüismo, con programas en inglés, francés, alemán o incluso chino, junto a metodologías centradas en la innovación y las nuevas tecnologías.

Por comunidades, Madrid lidera con 37 colegios dentro del ranking, muy por delante de la Comunidad Valenciana y Cataluña. En el caso catalán, la lista recoge nueve centros, todos ellos ubicados en la provincia de Barcelona, lo que deja a Tarragona sin representación.

La ausencia de colegios tarraconenses contrasta con la creciente demanda de proyectos educativos internacionales y bilingües por parte de las familias. Cada vez más padres y madres buscan centros que ofrezcan no solo idiomas, sino también formación en competencias digitales, emprendimiento y preparación para un entorno globalizado.