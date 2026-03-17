Los docentes cortan la entrada al Port de Tarragona en el segundo día de huelgas educativas

Los docentes cortan este martes por la mañana la salida de la AP-2 en Montblanc en dirección a la N-240, la misma N-240 y los accesos al Port de Tarragona por la A-27 y la A-7 en el segundo día de huelgas educativas. Este martes están gritados a la parada los profesionales del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Penedès.

En Montblanc, los manifestantes se han encontrado en una de las rotondas de acceso a la ciudad, cerca de la AP-2 y de la N-240. Hacia las 7.40 horas han cerrado el acceso a la autopista desde la rotonda con neumáticos, acompañados de cuatro tractores de Revolta Pagesa. Posteriormente, han andado hasta cortar la nacional. En Tarragona, unas 150 personas han invadido los dos sentidos de la marcha y cortan el acceso al puerto por la A-27.

Docentes mostrando pancartas durante la protesta en Montblanc.ACN

La protesta se desarrolla sin incidentes y bajo la mirada de agentes de los Mossos d'Esquadra.

El corte ha provocado que algunas decenas de camiones se hayan quedado atrapados justo ante los manifestantes. Para evitar que el colapso vaya además, se ha desviado el tráfico hacia el centro de Tarragona para que los camiones accedan al puerto por la entrada del barrio del Serrallo. Esto está provocando algún atasco por la acumulación de camiones en el acceso al centro de la ciudad.

Reclaman más recursos y menos ratios



Una de las docentes participantes en la protesta, la Nuria, ha explicado a ACN que protestan para «reivindicar el prestigio» de su profesión y para reclamar mejoras por una educación que está «en decadencia». En este sentido, ha exigido bajar las ratios, recursos «reales» para mejorar la calidad educativa y reducir la burocracia, entre otros. «La educación es el futuro y sin una buena educación no tenemos buen futuro», ha afirmado. Ha añadido que la de esta semana será una movilización «histórica» y ha asegurado que ante la negativa del Departament d'Educació a volver a negociar «más vagas, más vagas y más movilizaciones».

La intención de los manifestantes de Montblanc es mantener la protesta hasta aproximadamente las diez de la mañana y posteriormente caminar hacia la manifestación del mediodía.

Además de estos dos puntos, también se han producido otras protestas, como por ejemplo una marcha lenta de coches hacia Tortosa y cortes de calles en el Vendrell, entre otros.