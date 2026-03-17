Los docentes de Tarragona salen a la calle en una nueva jornada de huelga contra el acuerdo con Educació

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Cataluña se encuentra inmersa en una semana de huelgas educativas. Hoy es el turno del personal docente de las comarcas tarraconenses, que tomará el relevo de las movilizaciones que ayer tuvieron lugar en Barcelona. Las vagas responden a la insatisfacción del profesorado con el acuerdo firmado entre el Departament d'Educació y los sindicatos CCOO y UGT.

Los sindicatos convocantes (USTEC-STEs, Professors de Secundària y la CGT), consideran que las condiciones pactadas son «insuficientes» y reclaman al Departament d'Educació que vuelva a negociar con todas las organizaciones sindicales.

Tarragona acogerá al mediodía la manifestación central de la jornada, pero las acciones arrancarán a primera hora de la mañana. El punto de partida será Montblanc, donde personal educativo de todo el Camp de Tarragona se concentrará a las 7.30 horas para tomar un esmorzar de forquilla antes de iniciar una marcha lenta con vehículos hacia Tarragona.

La iniciativa cuenta con la colaboración de Revolta Pagesa, que se sumará con tractores en columna, bajo el lema «Educació i pagesia, aturem-ho tot». La manifestación arrancará a las 12.30 h a la plaza Imperial Tàrraco y culminará en la Plaça de la Font.

«Esperamos mucha participación», avanza Noé Muñiz, portavoz de USTEC en Tarragona. «Según los formularios que contestaron más de 40.000 docentes, un 95% del personal educativo de Cataluña rehúsa el acuerdo. La gente está enfadada», afirma. Explica que si Educació no les escucha, «no se acabará el curso». «Hablamos de un ciclo de huelgas que podría ser indefinido o muy frecuente», indica.